Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ làm việc với phường Hải Châu về chuyển đổi số

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ngành, đơn vị của phường đã thông tin về tình hình triển khai chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời nêu những khó khăn trong thực tiễn. Trong đó, các vấn đề được tập trung trao đổi gồm việc dữ liệu giữa các hệ thống chưa được đồng bộ, những vướng mắc liên quan đến quy định và cơ chế chia sẻ dữ liệu, cũng như khó khăn về nguồn nhân lực thực hiện công tác chuyển đổi số tại cơ sở. Đại diện các đơn vị cũng chia sẻ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ, qua đó phản ánh thực trạng và nhu cầu thực tế của địa phương trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải, đồng thời đề nghị đoàn công tác quan tâm ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của phường trong quá trình nghiên cứu, đánh giá thực tiễn triển khai chuyển đổi số tại cơ sở.

Trao đổi tại buổi làm việc, TS. Phí Vĩnh Tường ghi nhận các ý kiến trao đổi của lãnh đạo phường cùng đại diện các phòng, ngành, đơn vị về tình hình triển khai chuyển đổi số, đặc biệt là những khó khăn liên quan đến đồng bộ dữ liệu, cơ chế chia sẻ thông tin và nguồn nhân lực. Đây là những nội dung phản ánh thực tiễn triển khai tại địa phương, góp phần cung cấp thông tin để đoàn công tác tổng hợp, phục vụ quá trình nghiên cứu, đánh giá các vấn đề đặt ra trong thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở.

P.V