Viện Mekong đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác tiểu vùng

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun, Giám đốc điều hành Viện Mekong (MI). (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao những đóng góp trước đây của Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun đối với Ủy hội sông Mekong (MRC) trên cương vị Giám đốc điều hành Ban Thư ký và mong muốn ông Kittikhoun trên cương vị mới tại Viện MI sẽ có nhiều sáng kiến, đóng góp hơn nữa đối với sự phát triển của tiểu vùng Mekong.

Thứ trưởng ghi nhận vai trò ngày càng quan trọng của MI đối với hợp tác tiểu vùng, thông qua các hoạt động nâng cao năng lực, triển khai dự án, tạo không gian kết nối và đối thoại giữa các nước Mekong và với các đối tác. Trước những biến động nhanh, phức tạp của tình hình thế giới, các cơ chế này cần sự hỗ trợ tích cực từ các tổ chức như MI để có thể tạo chuyển biến, thực chất và hiệu quả hơn, qua đó giúp các nước, nhất là các nước đang phát triển, chủ động thích ứngvới các tác động từ bên ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao những đóng góp trước đây của Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun đối với Ủy hội sông Mekong (MRC). (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 11 là cơ hội quan trọng để tạo xung lực mới cho hợp tác tiểu vùng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng mong muốn MI phát huy vai trò hơn nữa trong hỗ trợ các nước xây dựng các kết nối chiến lược, góp phần đưa Mekong trở thành khu vực phát triển nhanh và bền vững. Thứ trưởng đánh giá cao các sáng kiến của MI về kết nối kinh tế khu vực tiểu vùng Mekong, khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Viện MI để nghiên cứu khả năng hiện thực hóa các sáng kiến này.

Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun chia sẻ các định hướng, kế hoạch chiến lược của MI thời gian tới. Hai bên trao đổi một số sáng kiến nhấn mạnh vai trò quan trọng, tích cực, chủ động, nòng cốt của Việt Nam trong hợp tác tiểu vùng.

Ông Kittikhoun bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam cùng đóng góp vào phát triển chung tiểu vùng Mekong; cho biết thời gian tới, MI sẽ tiếp tục vai trò kết nối giữa các cơ chế hợp tác Mekong, thông qua mở rộng các chương trình, dự án thiết thực cho các nước Mekong trên nhiều lĩnh vực, nhất là đối thoại chính sách, kết hợp với đề xuất các giải pháp để ứng phó các thách thức về nguồn nước, môi trường...

Ông Kittikhoun bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam cùng đóng góp vào phát triển chung tiểu vùng Mekong. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Giám đốc MI cùng bày tỏ đánh giá cao vai trò tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng, trong đó có đăng cai nhiều Hội nghị cấp cao với nhiều sáng kiến và đề xuất quan trọng. Ông Kittikhoun mong muốn tiếp tục phối hợp với Việt Nam và các nước Mekong thúc đẩy tầm nhìn xây dựng Mekong là tiểu vùng của những cơ hội, tự cường và tương lai tươi sáng.

Viện Mekong (MI) là tổ chức liên chính phủ thành lập năm 1996, theo sáng kiến của New Zealand để hỗ trợ hợp tác kinh tế của GMS (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam của Trung Quốc). MI đóng vai trò hỗ trợ điều phối, triển khai và kết nối các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, gồm hỗ trợ Ban Thư ký lâm thời ACMECS, điều phối Quỹ Hợp tác Mekong - Hàn Quốc, điều phối khu vực của Mạng lưới Tri thức GMS.