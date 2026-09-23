Viện KSND tối cao kiểm sát hoạt động tư pháp tại Công an tỉnh Lào Cai

Thực hiện Quyết định số 281/QĐ-VKSTC ngày 7/9/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao, ngày 22/9/2026, Đoàn kiểm sát của VKSND tối cao tổ chức Hội nghị công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

Toàn cảnh Hội nghị công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.

Đoàn công tác của VKSND tối cao do đồng chí Mai Thị Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp (Vụ 12) làm Trưởng đoàn; đại diện lãnh đạo và Thanh tra VKSND tỉnh Lào Cai.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, có Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT; Đại tá Phạm Duy Thịnh, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT; Trung tá Lê Hồng Phong, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai và đại diện các phòng nghiệp vụ.

Theo quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao, Đoàn kiểm sát tập trung kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; việc lập, quản lý hồ sơ, sổ nghiệp vụ; công tác chỉ đạo, điều hành và việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan.

Đại tá Trần Quốc Huy phát biểu.

Đoàn công tác cũng kiểm tra, làm rõ những trường hợp quá hạn, tồn đọng, chuyển xử lý không đúng thẩm quyền, giải quyết chưa đầy đủ nội dung hoặc chưa bảo đảm căn cứ pháp luật (nếu có); xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, cá nhân, tổ chức có liên quan đối với những tồn tại, hạn chế được phát hiện.

Thông qua hoạt động trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để kiến nghị biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai.

Đại diện lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của đơn vị; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm sát, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm sát.

Đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Thị Nam, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ 12, Trưởng đoàn kiểm sát nhấn mạnh, việc trực tiếp kiểm sát nhằm kiểm tra, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm các khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, phân loại và giải quyết đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn và có căn cứ. Đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, tố cáo; qua kiểm sát phải kịp thời phát hiện, làm rõ và kiến nghị khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng.

Theo Quyết định, thời gian kiểm sát được thực hiện từ ngày 22/9/2026 đến ngày 30/9/2026; thời điểm kiểm sát từ ngày 1/12/2023 đến ngày 28/2/2026.