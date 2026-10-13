Viện KSND tối cao kêu gọi cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng VNCB Đỗ Hoàng Linh đầu thú

Trước đó, ngày 4/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị Viện KSND tối cao truy tố và xét xử vắng mặt đối với bị can Đỗ Hoàng Linh và bị can Trần Trọng Nghĩa về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND tối cao kêu gọi bị can Đỗ Hoàng Linh và Trần Trọng Nghĩa đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nếu hai bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Hai bị can Đỗ Hoàng Linh (trái) và Trần Trọng Nghĩa.

Bị can Trần Trọng Nghĩa (SN 1983 tại TP Hồ Chí Minh, cựu Phó trưởng Phòng phụ trách kinh doanh Ngân hàng VNCB đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 18/C46(P10) ngày 18/11/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Bị can Đỗ Hoàng Linh (SN 1970 tại tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội), cựu Phó Tổng Giám đốc VNCB đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/C46(P10) ngày 9/1/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngày 4/8/1999, Đỗ Hoàng Linh đã bị TAND TP Hồ Chí Minh xử phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.