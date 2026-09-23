Viện KSND tối cao kêu gọi cựu Kế toán Cục Điện ảnh ra đầu thú

Viện KSND tối cao kêu gọi bị can Phạm Thanh Hải ra đầu thú để hưởng khoan hồng trong vụ án tham ô tài sản xảy ra 15 năm trước tại Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.

Trước đó, ngày 19/9, Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Thanh Hải (cựu Kế toán của Cục Điện ảnh) về tội tham ô tài sản.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định pháp luật, Viện KSND tối cao kêu gọi bị can Phạm Thanh Hải ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa. Nếu bị can Hải không có mặt, Viện kiểm sát coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Bị can Phạm Thanh Hải.

Trước khi bỏ trốn, bị can Phạm Thanh Hải, sinh năm 1977, đăng ký địa chỉ thường trú tại đường Lương Thế Vinh, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

15 năm trước, ngày 1/6/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Thanh Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phát lệnh truy nã một năm sau đó. Từ ngày 19/6, vụ án được phục hồi điều tra.

Cơ quan Công an xác định, từ năm 2008-2011, bị can Phạm Thanh Hải lợi dụng sơ hở để lập khống hồ sơ ủy nhiệm chi, lập khống chứng từ, giả chữ ký của lãnh đạo. Sau đó, Hải chuyển tiền từ tài khoản của Cục Điện ảnh về tài khoản của Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7.

Tiếp đến, Phạm Thanh Hải lập séc, ủy nhiệm chi có chữ ký của lãnh đạo để chuyển khoản đi nhiều nơi hoặc trực tiếp rút tiền mặt, chiếm đoạt hơn 36 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Năm 2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án liên quan đến Hải. Trong đó, ông Lê Ngọc Minh (cựu Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh kiêm Giám đốc Trung tâm Điện ảnh chiều thứ 7), bà Trần Thị Kim Phụng (cựu Kế toán, cựu Phó trưởng Phòng Kinh tế kỹ thuật Cục Điện ảnh) và bà Nguyễn Thị Kim Chi và bà Nguyễn Thu Hiền (cựu Kế toán viên Kho bạc Nhà nước Ba Đình) bị xác định phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.