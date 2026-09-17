Viện KSND tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ kinh phí xây dựng bếp ăn cho học sinh Lâm Bình

Ngày 17/9, tại Trụ sở UBND xã Lâm Bình, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Tuyên Quang tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng bếp ăn cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Lâm Bình.

Dự chương trình có ông Lý Văn Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh Tuyên Quang; cùng lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh và cán bộ Agribank Chi nhánh Tuyên Quang.

Quang cảnh lễ trao tặng.

Đại diện lãnh đạo xã Lâm Bình tham dự chương trình có ông Tô Viết Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Lâm Bình; ông Trương Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Lâm Bình.

Tại chương trình, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang và Agribank Chi nhánh Tuyên Quang đã trao tổng số 200 triệu đồng hỗ trợ Trường Tiểu học và THCS Lâm Bình xây dựng bếp ăn, trong đó mỗi đơn vị hỗ trợ 100 triệu đồng.

Viện KSND tỉnh Tuyên Quang trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học và THCS Lâm Bình.

Nguồn kinh phí này góp phần giúp nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, nhất là học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn.

Việc đầu tư, hoàn thiện bếp ăn được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để nhà trường tổ chức tốt hơn công tác nuôi dưỡng, chăm sóc học sinh, qua đó hỗ trợ thầy và trò yên tâm dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Hoạt động cũng cho thấy sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp với địa phương trong việc chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, nhất là tại những khu vực còn khó khăn về cơ sở vật chất.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Viện KSND tỉnh Tuyên Quang, Agribank Chi nhánh Tuyên Quang cùng lãnh đạo xã Lâm Bình khảo sát thực tế cầu qua suối tại thôn Nặm Đíp đang bị hư hỏng, xuống cấp.

Qua khảo sát, các đơn vị dự kiến tiếp tục nghiên cứu, thống nhất phương án xây dựng cầu mới, góp phần bảo đảm an toàn và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trên địa bàn.