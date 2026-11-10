Viện Kiến trúc quốc gia tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ năm 2026

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia cho biết, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều văn pháp luật quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Viện Kiến trúc quốc gia phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Đó là Luật PCCC và CNCH ban hành năm 2024 (Luật số 55/2024/QH15); Nghị định số 105/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH; Nghị định 106/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Trong bối cảnh đó, hội nghị lần này được tổ chức với mục đích nâng cao trách nhiệm của lực lượng ở cơ sở, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng thực tế về PCCC và CNCH.

Trong những năm qua, công tác PCCC và CNCH luôn được Ban lãnh đạo Viện Kiến trúc quốc gia quan tâm, chỉ đạo. Đặc biệt, năm 2026 đã có nhiều thay đổi trong công tác kết hợp huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ. Trong đợt huấn luyện nghiệp vụ này, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tổ chức cấp chứng nhận/chứng chỉ cho mỗi thành viên Ban chỉ huy, Đội viên đội PCCC và CNCH tại cơ sở.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giới thiệu về các công cụ, thiết bị; quy trình vận hành hệ thống cứu hoả; trình chiếu các vụ cháy mới nhất xảy ra trên nhiều địa bàn… để học viên hiểu rõ phương án ứng phó với các tình huống cứu nạn, cứu hộ trong đám cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huấn luyện chuyên sâu về công tác sơ cứu, cấp cứu tại chỗ đối với những nạn nhân được sơ tán, đưa ra khỏi đám cháy.

Trong phần thực hành, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã huấn luyện chuyên sâu về công tác sơ cứu, cấp cứu tại chỗ đối với những nạn nhân được sơ tán, đưa ra khỏi đám cháy, bao gồm: Vận chuyển nạn nhân khi thiếu cáng, hô hấp nhân tạo, ép tim lồng ngực…

Sau hội nghị tập huấn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động của Viện Kiến trúc quốc gia cần phải nắm rõ các kỹ năng cơ bản và chuyên sâu để sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC và CNCH, sẵn sàng khi có sự cố cháy nổ xảy ra tại trụ sở, cơ quan đơn vị công tác.