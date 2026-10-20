Viện Kiến trúc Quốc gia khảo sát nghĩa trang ngành GTVT tại Điện Biên, Lai Châu

Ngày 19/10, Đoàn công tác Viện Kiến trúc Quốc gia do quyền Viện trưởng Nguyễn Thành Công làm Trưởng đoàn đã dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ ngành Giao thông vận tải tại Bản Na Hai, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên.

Đoàn công tác Viện Kiến trúc Quốc gia dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ ngành Giao thông vận tải tại Bản Na Hai, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên và UBND xã Sam Mứn để trao đổi thông tin, tiếp nhận số liệu phục vụ công tác thống kê, khảo sát hiện trạng các nghĩa trang ngành Giao thông vận tải trên địa bàn.

Ngày 20/10, Đoàn công tác Viện Kiến trúc quốc gia tiếp tục dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh niên xung phong ở xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu và làm việc cùng UBND xã để phối hợp triển khai nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã giao Viện Kiến trúc Quốc gia chủ trì, thành lập Đoàn công tác khảo sát các nghĩa trang, di tích lịch sử, khu tưởng niệm cán bộ, công nhân viên và thanh niên xung phong ngành Giao thông vận tải.

Đoàn công tác có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu, sự cần thiết đầu tư trùng tu cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các địa điểm nghĩa trang, di tích lịch sử, khu tưởng niệm cán bộ, công nhân viên và thanh niên xung phong ngành Giao thông vận tải trên cả nước.

Đoàn công tác Viện Kiến trúc Quốc gia làm việc với UBND xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu vào ngày 20/10.

Trên cơ sở số liệu khảo sát, Đoàn công tác báo cáo, đề xuất với Bộ Xây dựng về phương án trùng tu cải tạo, sửa chữa các nghĩa trang, di tích lịch sử, khu tưởng niệm.

Thời gian thực hiện khảo sát và báo cáo phương án trùng tu, cải tạo, sửa chữa phải hoàn thành trong tháng 10/2026.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác Viện Kiến trúc Quốc gia sẽ khảo sát thực trạng kiến trúc, kết cấu, hạ tầng, cảnh quan, mộ chí và tình trạng pháp lý quản lý của 12 địa điểm thuộc diện khảo sát (nhóm B) tại 7 tỉnh, thành phố.

Trong ngày 21/10, Đoàn công tác sẽ tiếp tục khảo sát tại Nghĩa trang Thanh niên xung phong Công trường 114 tại xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên.