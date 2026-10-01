Viện kiểm sát xác định Mai Anh giữ vai trò trung tâm trong đường dây giám định tâm thần để trục lợi

"Bà trùm" đường dây lợi dụng giám định pháp y tâm thần để trục lợi

Trong phần luận tội đối với các bị cáo, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đánh giá vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh được xác định giữ vai trò trung tâm trong đường dây dây lợi dụng hoạt động giám định pháp y tâm thần để trục lợi.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Theo đại diện Viện kiểm sát, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh được xác định là đối tượng giữ vai trò trung tâm trong đường dây lợi dụng hoạt động giám định pháp y tâm thần để trục lợi. Mai Anh bị truy tố về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”.

Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tài liệu vụ án thể hiện Mai Anh không có chức năng, nhiệm vụ trong việc trưng cầu giám định tâm thần và giám định pháp y tâm thần nhưng đã hứa hẹn giúp bị hại Khiếu Thị Thu Thảo và Bùi Thị Kim Hoa lo cho người thân được đi giám định.

Theo đó, Mai Anh đã chiếm đoạt của Khiếu Thị Thu Thảo 1,16 tỉ đồng và của Bùi Thị Kim Hoa hơn 2,6 tỉ đồng. Sau khi không thực hiện được như đã hứa, bị cáo không trả lại số tiền đã nhận.

Đại diện Viện kiểm sát xác định hành vi của Mai Anh đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quang cảnh phiên tòa.

Đối với hành vi “Môi giới hối lộ”, căn cứ tài liệu sao kê ngân hàng, lời khai của Trần Văn Tuế, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Đỗ Trần Anh, Nguyễn Viết Long, Lê Văn Cường cùng nội dung tin nhắn trong điện thoại thu giữ của Mai Anh, Viện kiểm sát có căn cứ xác định bị cáo đã môi giới hối lộ 7 trường hợp với tổng số tiền hơn 5,9 tỉ đồng và hưởng lợi 4,4 tỉ đồng.

Đối với hành vi “Đưa hối lộ”, căn cứ lời khai của Hoàng Tất Thành, Trần Đại Quân, Phạm Minh Tuấn, Lâm Văn Thành, Đặng Thị Hòa cùng các tài liệu, tin nhắn thu giữ của Mai Anh, Viện kiểm sát xác định bị cáo đã đưa hối lộ cho Hội đồng giám định đối với Lê Văn Đông; đưa hối lộ để được ở phòng riêng với tổng số tiền gần 1,8 tỉ đồng và đưa hơn 220 triệu đồng cho các đối tượng có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Mai Anh quanh co, không nhận tội, không thể hiện sự ăn năn, hối cải nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo có nhân thân xấu, có một tiền án và nhiều hành vi khác đang bị cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố. Theo đại diện Viện kiểm sát, điều này cho thấy bị cáo đã được giáo dục nhưng không có sự hối cải. Vì vậy, cần cách ly bị cáo khỏi xã hội trong một thời gian dài mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh trước bục khai báo.

"Đàn em" Nguyễn Văn Hùng giúp sức, thực hiện nhiều hành vi phạm tội

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng, Viện kiểm sát xác định Hùng là người giúp sức đắc lực cho Mai Anh thực hiện nhiều hành vi phạm tội.

Theo đó, Hùng giúp sức Mai Anh lừa đảo chiếm đoạt tiền của 2 bị hại với tổng số tiền hơn 3,7 tỉ đồng. Ngoài ra, Hùng còn giúp sức Mai Anh thực hiện hành vi môi giới hối lộ đối với Đỗ Trần Cường, Phùng Văn Oanh và Lê Đình Tiến với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Đại diện Viện kiểm sát xác định hành vi của Hùng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Hùng chỉ thừa nhận việc môi giới hối lộ trong trường hợp của Phùng Văn Oanh và Đỗ Trần Cường. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của bị cáo Lê Văn Cường, kết quả sao kê tài khoản của Hùng mở tại Ngân hàng MB Bank thể hiện việc Hùng nhận 150 triệu đồng để “chạy” cho Lê Đình Tiến; cùng với đó là các tin nhắn giữa Mai Anh và Hùng phù hợp với lời khai của Hùng tại Cơ quan điều tra về việc môi giới hối lộ cho Lê Đình Tiến.

Từ những tài liệu này, đại diện Viện kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở kết luận Hùng đã giúp sức môi giới hối lộ trong cả 3 trường hợp.

Theo Viện kiểm sát, Hùng phạm tội với vai trò giúp sức, khai nhận phần lớn hành vi phạm tội nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, khoản 1 và khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân xấu, cho thấy đã được giáo dục nhưng vẫn cố tình vi phạm. Do đó, Viện kiểm sát cho rằng cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để giáo dục và phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Nhóm bị cáo phạm các tội về ma túy

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đại diện Viện kiểm sát xác định bị cáo Lê Văn Đông đang điều trị bắt buộc nhưng đã trốn ra ngoài để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo chuẩn bị loa, âm ly và ma túy cho nhiều người sử dụng. Ngoài ra, Đông còn tàng trữ nhiều loại ma túy tại nơi bắt buộc chữa bệnh và nơi ở.

Đại diện Viện kiểm sát xác định Lê Văn Đông phạm 2 tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, với tình tiết định khung là đối với 2 người trở lên theo điểm b, khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự, và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm n, khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự, với vai trò chính.

Đối với Ngô Việt Dũng, Viện kiểm sát xác định bị cáo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” với vai trò giúp sức cho Lê Văn Đông. Ngoài ra, Dũng còn tàng trữ 0,681 gam Methamphetamine tại nơi ở.

Theo đại diện Viện kiểm sát, Đông và Dũng đều có nhân thân xấu, do đó cần cách ly các bị cáo khỏi xã hội trong một thời gian dài để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.