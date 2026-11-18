Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 - An Giang và Bảo hiểm xã hội các cơ sở An Châu, Long Xuyên, Tri Tôn ký kết kế hoạch phối hợp.

Theo nội dung ký kết, các đơn vị sẽ phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tham gia, đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kịp thời phát hiện những doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Các đơn vị sẽ ưu tiên phối hợp xử lý những trường hợp chậm đóng bảo hiểm từ 3 tháng trở lên, đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội đôn đốc bằng văn bản ít nhất 2 lần nhưng chưa khắc phục; có dấu hiệu trốn đóng hoặc đã khấu trừ tiền đóng bảo hiểm của người lao động nhưng không nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trên cơ sở hồ sơ do các Bảo hiểm xã hội cơ sở cung cấp, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 cùng các đơn vị liên quan đánh giá tính chất, mức độ vi phạm để xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Việc ký kết kế hoạch phối hợp góp phần tăng cường trách nhiệm giữa cơ quan kiểm sát và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thực thi pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người tham gia bảo hiểm.