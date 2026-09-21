Viện Kiểm sát truy tố bị can Tăng Thị Khuông

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 Hải Phòng đã ban hành Cáo trạng số 75/CT-VKSKV8 truy tố bị can Tăng Thị Khuông có lý lịch như sau về tội "Môi giới mại dâm", quy định tại khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự:

Họ và tên: Tăng Thị Khuông; sinh năm 1975; tên gọi khác: không; giới tính: nữ; đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (nay là thôn Thanh Xá, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng); quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 9/12; tiền án, tiền sự: không. Biện pháp ngăn chặn: Hiện bị can đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 25 ngày 27/5/2010 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng).

Để bảo đảm giải quyết vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 – Hải Phòng thông báo thông tin truy tố đối với bị can Tăng Thị Khuông đang bỏ trốn để bị can đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.