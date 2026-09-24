Viện kiểm sát trao Giấy khai sinh cho trẻ em dân tộc thiểu số

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, kiểm tra, xác minh tại xã Bến Quan, VKSND khu vực 8 xác định có 4 trường hợp trẻ em là đồng bào dân tộc thiểu số chưa được đăng ký khai sinh.

Nguyên nhân chủ yếu là do cha, mẹ các em nhận thức pháp luật còn hạn chế; khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại không thuận lợi; có trường hợp cha mẹ không có giấy tờ tùy thân đầy đủ, sinh con ngoài cơ sở y tế.

Việc chưa đăng ký khai sinh cho trẻ em đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được khai sinh, đăng ký cư trú, quyền được chăm sóc sức khỏe, học tập, hưởng các chính sách an sinh xã hội và thực hiện các quyền khác của trẻ em là đối tượng yếu thế cần được Nhà nước và xã hội bảo vệ, quan tâm đặc biệt.

Triển khai Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND khu vực 8 đã ban hành kiến nghị đối với UBND xã Bến Quan về việc thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em là người dân tộc thiểu số.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND xã Bến Quan đã phối hợp với VKSND khu vực 8 kiểm tra, xác minh, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và thực hiện việc đăng ký khai sinh cho các em.

Việc các em được cấp Giấy khai sinh không chỉ hoàn thành một thủ tục hành chính mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền được xác lập nhân thân, quyền được học tập, chăm sóc, bảo vệ và tiếp cận các chính sách an sinh xã hội theo quy định pháp luật nhất là trong bối cảnh vào năm học mới.

Viện trưởng VKSND nhân dân khu vực 8 Hồ Xuân Hải cho biết, triển khai Nghị quyết số 205 của Quốc hội, VKSND khu vực 8 xác định việc chủ động phát hiện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện theo Quy chế phối hợp giữa chính quyền các xã với VKSND khu vực 8 để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trên địa bàn.