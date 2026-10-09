Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 9 trực tiếp kiểm sát nguồn tin về tội phạm

Đại tá Trương Tấn Linh - Viện trưởng VKSQS Quân khu 9 công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát.

Trong các ngày 6 và 8/10/2026, Đoàn kiểm sát của VKSQS Quân khu 9 do Đại tá Trương Tấn Linh, Viện trưởng làm Trưởng đoàn, chủ trì phối hợp với VKSND TP Cần Thơ và VKSND tỉnh Vĩnh Long tiến hành trực tiếp kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long.

Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ báo cáo kết quả công tác.

Đợt kiểm sát được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA-BTC-BNN&MT ngày 20/10/2025 của liên ngành Trung ương.

Tiếp và làm việc với Đoàn tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ có Đại tá Lương Hữu Trung, Phó Chỉ huy trưởng; tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long có Đại tá Đoàn Minh Trung, Chỉ huy trưởng, cùng đại diện các phòng nghiệp vụ thuộc hai đơn vị.

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, sổ sách và làm việc với cán bộ nghiệp vụ.

Tại các buổi làm việc, sau khi Trưởng đoàn công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đại diện các Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã báo cáo tình hình, kết quả công tác phát hiện, tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời gian qua.

Các đơn vị cũng nêu những khó khăn, thách thức phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, làm cơ sở để Đoàn kiểm sát trao đổi, đánh giá và hướng dẫn nghiệp vụ.

Đoàn kiểm sát trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu và làm việc với cán bộ nghiệp vụ có liên quan.

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, sổ sách và làm việc với cán bộ nghiệp vụ.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá các Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Phòng nghiệp vụ tại các đơn vị đã chủ động phát hiện vụ việc, lập hồ sơ ban đầu chặt chẽ, thu thập tài liệu, chứng cứ khách quan và chuyển giao cho cơ quan điều tra có thẩm quyền theo đúng quy định.

Kết thúc buổi làm việc, Đại tá Trương Tấn Linh, Viện trưởng VKSQS Quân khu 9 đánh giá cao những kết quả các Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đạt được.

Đại tá Đoàn Minh Trung - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì việc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, tăng cường phối hợp với VKSND trên địa bàn và VKSQS Quân khu 9 trong công tác phát hiện, tiếp nhận, phân loại, chuyển giao nguồn tin về tội phạm.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý nguồn tin, đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.