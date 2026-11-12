Viện kiểm sát Quân sự Quân khu 7 phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Quang cảnh buổi tuyên truyền. (Ảnh: Khánh Hưng)

Phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những mặt công tác quan trọng của ngành Kiểm sát được quy định trong Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt mặt công tác trên và nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị.

Tại buổi tuyên truyền, Trung tá Nguyễn Hữu Chí, Trưởng Ban 2; Thượng tá Ngô Hồ Sang, Báo cáo viên; Trung tá Cao Phi Cương, Báo cáo viên và Thượng úy Nguyễn Doãn Mạnh Cường, Báo cáo viên của VKSQS Quân khu 7 đã phổ biến, giáo dục pháp luật Chuyên đề: Phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc, cá độ, cho vay nặng lãi và Chuyên đề: An toàn thông tin, An ninh mạng và biện pháp phòng ngừa.

Ngoài các chuyên đề trên, báo cáo viên của VKSQS Quân khu 7 còn giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nói chung và Viện kiểm sát quân sự nói riêng. Đặc biệt nhấn mạnh, làm rõ những nội dung có liên quan đến Quân nhân; một số vi phạm thường gặp trong thực tiễn và biện pháp phòng ngừa.

Trung tá Nguyễn Hữu Chí, Báo cáo viên giới thiệu chuyên đề. (Ảnh: Khánh Hưng)

Các nội dung được truyền đạt một cách sinh động, kết hợp trình chiếu, hình ảnh minh họa, tạo sự chú ý và tương tác tích cực với người nghe. Việc đổi mới hình thức, cách thức tiến hành bảo đảm phong phú, sinh động, bám sát yêu cầu thực tiễn giúp người nghe dễ tiếp thu; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao hiệu quả chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Việc phổ biến nội dung của các chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật của đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, học viên và sinh viên tại Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự/Tổng Cục Hậu cần – Kỹ thuật. Xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần hạn chế thấp nhất tình hình vi phạm kỷ luật thông thường, ngăn ngừa, giảm thiểu và đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật; từ đó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.