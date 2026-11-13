Viện kiểm sát quân sự Quân khu 7 kiểm sát công tác tạm giam và thi hành án hình sự

Toàn cảnh buổi trực tiếp kiểm sát tại Trại tạm giam K35/Quân khu 7.

Tại Trại Tạm giam K35/Quân khu 7, Đoàn kiểm sát đã nghe báo cáo về công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù; trực tiếp kiểm sát sổ sách, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân.

Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra tại buồng tạm giữ, các buồng tạm giam, phòng thăm gặp, bệnh xá, nơi lao động của phạm nhân; gặp hỏi một số người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam giữ và các chế độ tiêu chuẩn.

Qua kiểm sát nhận thấy, Trại Tạm giam K35 thực hiện tốt các quy định về tiếp nhận, quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, bị tạm giam và chấp hành án phạt tù. Bên cạnh đó, Trại đã thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người bị tạm giữ, bị tạm giam, phạm nhân cũng như việc giải quyết các yêu cầu, đề nghị của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân bảo đảm kịp thời, đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý giam giữ và thi hành án phạt tù của Trại Tạm giam K35 và đưa ra yêu cầu khắc phục.

Tại Cơ quan Thi hành án hình sự Quân khu, Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Quân khu báo cáo kết quả chấp hành pháp luật của đơn vị và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách quản lý thi hành án hình sự, trực tiếp làm việc với cán bộ thi hành án hình sự.

Trung tá Phạm Minh Trường - Trưởng Đoàn kiểm sát kết luận tại buổi trực tiếp kiểm sát.

Qua kiểm sát thời điểm từ ngày 23/3/2026 đến ngày 31/10/2026, VKSQS Quân khu 7 nhận thấy, Cơ quan Thi hành án hình sự Quân khu đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự trên địa bàn Quân khu, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Việc tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án hình sự của Tòa án và lập hồ sơ thi hành án được thực hiện đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong kỳ kiểm sát, Cơ quan Thi hành án hình sự Quân khu đã đề nghị 1 trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện; đề nghị đặc xá cho 1 phạm nhân (Trại tạm giam K35).

Trung tá Nguyễn Hữu Chí - Phó Trưởng Đoàn kiểm sát gặp gỡ trực tiếp các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam K35.

Trên cơ sở nhận xét, đánh giá của Đoàn kiểm sát đối với các khâu công tác tại Trại Tạm giam K35 và Cơ quan Thi hành án hình sự Quân khu 7, Thượng tá Nguyễn Đại Thắng - Giám thị Trại Tạm giam K35 và Đại tá Trần Minh Hiếu - Phó Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án Quân khu 7 phát biểu tiếp thu các nội dung còn tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm sát VKSQS Quân khu đã chỉ ra.

Đồng thời, chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.