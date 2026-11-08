Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Bến Cát

Tham dự Hội nghị có đại diện Thủ trưởng Phòng Chính trị, Ban Tuyên huấn (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh); đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73; các đồng chí Chính trị viên, Chính trị viên phó, Trợ lý chính trị các xã, phường; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên, Công an phường Bến Cát cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng Dân quân thường trực trên địa bàn.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 đã phổ biến, thông tin sâu rộng tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn của lực lượng vũ trang Quân khu, đơn vị và địa bàn; tập trung làm rõ các hành vi vi phạm, bài học kinh nghiệm và quy định xử lý kỷ luật, trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Báo cáo viên Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 đã phổ biến, thông tin sâu rộng tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn của lực lượng vũ trang Quân khu, đơn vị.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã dành thời gian tổ chức đối thoại, giải đáp trực tiếp các vướng mắc, kiến thức pháp luật thiết thực cho lực lượng dân quân tự vệ, giúp nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm chấp hành kỷ luật của lực lượng vũ trang cơ sở, lan tỏa tinh thần tôn thượng pháp luật. Qua đó, hỗ trợ đắc lực cho địa phương duy trì ổn định an ninh chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu quân sự, quốc phòng trong năm 2026 cùng những năm tiếp theo.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.