Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật

Nổi bật, đơn vị phối hợp với Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 7 và Trung đoàn Gia Định tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thông qua việc tái hiện diễn biến vụ án, cán bộ, chiến sĩ được tìm hiểu trình tự xét xử, nhận diện hành vi vi phạm, nguyên nhân, hậu quả và trách nhiệm pháp lý của người phạm tội. Qua đó, phiên tòa góp phần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, cảnh báo nguy cơ và chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy trong đơn vị.

Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 phối hợp tổ chức phiên toà giả định.

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Ban Chỉ huy quân sự các phường trên địa bàn đóng quân. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng, tập trung vào những quy định pháp luật gắn với đời sống, công tác và sinh hoạt hằng ngày.

Thông qua phân tích các tình huống thực tiễn, trao đổi và giải đáp vướng mắc, hoạt động giúp người nghe hiểu rõ hơn các quy định pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội.

Báo cáo viên giới thiệu chuyên đề.

Các hoạt động trên góp phần cụ thể hóa tinh thần hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời thực hiện mục tiêu Đề án 1371 về phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân trong phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Qua đó, không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với phương châm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, Viện Kiểm sát quân sự khu vực 73 tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Viện kiểm sát Quân sự khu vực 73 còn phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Phường Bến Cát.