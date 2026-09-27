Viện kiểm sát Quân sự khu vực 71 ký Quy chế phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc xâm hại trẻ em

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện các cơ quan hữu quan trong và ngoài Quân đội như: Chánh án Tòa án Quân sự khu vực (Quân khu 7); Thủ trưởng các Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 7), Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 2 các Tổ chức sự nghiệp (Bộ Quốc Phòng); Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Lâm Đồng.

Trước thực trạng các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và diễn biến phức tạp, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Quy chế phối hợp liên ngành được xây dựng trên tinh thần lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em làm trung tâm, đồng thời phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án.

Đồng chí Trung tá Lý Văn Duy (ngồi giữa), Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự khu vực 71 chủ trì hội nghị.

Quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp và cơ quan, đơn vị hữu quan trong và ngoài Quân đội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận, chuyển giao và giải quyết nguồn tin về tội phạm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Qua đó, bảo đảm các vụ việc, vụ án được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội; đồng thời quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em bị xâm hại và gia đình nạn nhân, góp phần giúp các em sớm ổn định tinh thần, an tâm sinh sống và học tập.

Theo nội dung ký kết, các cơ quan, đơn vị sẽ phối hợp từ khâu nắm, trao đổi thông tin đến việc tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm đối với các vụ án xâm hại trẻ em thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng trong quân đội. Hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác và bảo mật thông tin cá nhân của trẻ em bị xâm hại, người tố giác, người báo tin và những người có liên quan.

Các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường phối hợp chặt chẽ ngay từ khi phát hiện vụ việc; kịp thời thu thập, bảo quản, đánh giá và sử dụng chứng cứ; đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ trẻ em, bảo mật thông tin cá nhân và hạn chế tối đa việc trẻ em phải tiếp xúc, tham gia nhiều lần trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án.

Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh kỷ niệm.

Bên cạnh đó, Quy chế cũng nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban nhân dân, Công an, Trạm Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường Thống Nhất trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến trẻ em bị bạo lực, xâm hại; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là trên môi trường mạng.

Việc ký kết Quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa các quy định của Luật Trẻ em, Luật Tư pháp người chưa thành niên và các quy định pháp luật có liên quan; tạo cơ sở để Viện kiểm sát Quân sự khu vực 71 cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tăng cường trách nhiệm, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong từng giai đoạn giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại trẻ em; đồng thời bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thương mà trẻ em có thể phải gánh chịu trong quá trình tham gia tố tụng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện.