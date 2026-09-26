Viện kiểm sát Quân sự khu vực 52 ký Quy chế phối hợp với các VKSND khu vực tỉnh Gia Lai

Ngày 25/9, tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai, Viện kiểm sát quân sự (VKSQS) khu vực 52 tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận và chuyển giao nguồn tin về tội phạm với các VKSND khu vực 1, 2 và 4, tỉnh Gia Lai.

Việc ký kết quy chế được thực hiện trong bối cảnh VKSQS khu vực 52 vừa được điều chỉnh thẩm quyền theo lãnh thổ, theo Quyết định số 239/QĐ-VKSTC ngày 31/7 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Theo đó, VKSQS khu vực 52 thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong Quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Việc ký kết Quy chế tạo cơ sở để các đơn vị chủ động trao đổi, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh, hạn chế chồng chéo, bảo đảm việc xử lý nguồn tin về tội phạm kịp thời, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trước đây, VKSQS khu vực 52 đảm nhiệm địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum (cũ). Sau khi tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai được sắp xếp, sáp nhập, phạm vi địa bàn thuộc thẩm quyền của VKSQS khu vực 52 được xác định lại theo địa giới tỉnh Gia Lai mới.

Sự thay đổi này đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan có thẩm quyền ngoài Quân đội trên địa bàn.

Trên cơ sở các quy định mới, trọng tâm là Thông tư liên tịch số 07/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BQP-BCA-BTC-BNN&MT ngày 20/10/2025 và các văn bản có liên quan, các đơn vị đã thống nhất xây dựng quy chế phối hợp, tập trung vào công tác nắm, trao đổi thông tin, tiếp nhận, chuyển giao và giải quyết nguồn tin về tội phạm; phối hợp xác định thẩm quyền và trách nhiệm của từng đơn vị.

Lãnh đạo VKSQS khu vực 52 và lãnh đạo VKSND khu vực 1 tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp.

Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo VKSQS khu vực 52 và VKSND các khu vực 1, 2, 4 đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp. Việc ký kết tạo cơ sở để các đơn vị chủ động trao đổi, phối hợp giải quyết các vụ việc phát sinh, hạn chế chồng chéo, bảo đảm việc xử lý nguồn tin về tội phạm kịp thời, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, VKSQS khu vực 52 tiếp tục phối hợp với các VKSND khu vực còn lại trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai để xây dựng, ký kết quy chế phối hợp, từng bước hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong và ngoài Quân đội trên địa bàn thuộc thẩm quyền; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm.