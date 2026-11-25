Chương trình do Đoàn Thanh niên phường Gò Dầu, Chi đoàn VKSND khu vực 12, Chi đoàn TAND khu vực 12, tỉnh Tây Ninh và Chi đoàn cơ sở Công an phường Gò Dầu phối hợp tổ chức tại Trường THPT Quang Trung.

Các đại biểu tham dự chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường THPT Quang Trung.

Tham dự chương trình có đồng chí Vương Thị Thúy Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gò Dầu, đồng chí Đỗ Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Gò Dầu, đồng chí Đặng Quốc Sĩ, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 12, tỉnh Tây Ninh, đồng chí Trang Thái Châu, Phó Chánh án TAND khu vực 12, tỉnh Tây Ninh và Trung tá Nguyễn Đức Tính, Phó Trưởng Công an phường Gò Dầu.

Cùng dự có đồng chí Võ Trung Hiếu, Bí thư Đoàn cơ sở VKSND tỉnh Tây Ninh, đồng chí Đỗ Duy Linh, Phó Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, thầy Nguyễn Trí Bình, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, cùng cán bộ, giáo viên nhà trường.

Theo kịch bản, khoảng 20h30 ngày 13/8/2026, tại khu phố Nội Ô, phường Gò Dầu, Công an phường phát hiện L.V.C. tàng trữ trái phép 0,1336 gam Methamphetamine để sử dụng. Số ma túy này do L.V.P. bán cho L.V.C. với giá 150.000 đồng. Ngoài số ma túy đã bán, L.V.P. còn cất giữ 1,3316 gam Methamphetamine để bán kiếm lời.

Từ tình huống này, phiên tòa giả định tái hiện việc xét xử L.V.C. về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và L.V.P. về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tương ứng với Điều 249 và Điều 251 Bộ luật Hình sự. Các vai tại phiên tòa do cán bộ các cơ quan tư pháp và đoàn viên, thanh niên đảm nhiệm.

Diễn biến phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Qua phần xét hỏi, học sinh theo dõi cách Hội đồng xét xử làm rõ hành vi của từng bị cáo, từ việc mua ma túy để sử dụng đến việc cất giữ ma túy nhằm bán cho người khác. Những tình tiết cụ thể trong kịch bản giúp các em phân biệt hai hành vi và hiểu vì sao mục đích cất giữ ma túy là một trong những căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự.

Trong vai đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố, Kiểm sát viên phân tích chứng cứ, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và trình bày quan điểm xử lý đối với từng bị cáo. Qua đó, học sinh có thể hình dung cách Kiểm sát viên sử dụng chứng cứ để làm rõ cáo buộc và đề nghị áp dụng quy định của pháp luật tại phiên tòa.

Đồng chí Phạm Công Thân, Bí thư Chi đoàn VKSND khu vực 12, tỉnh Tây Ninh trao quà cho các em học sinh trả lời đúng câu hỏi tại phần giao lưu, tìm hiểu kiến thức pháp luật..

Sau phiên tòa, đại diện các đơn vị tổ chức giao lưu, hỏi – đáp về phòng, chống ma túy. Học sinh trực tiếp trả lời các câu hỏi, nêu những vấn đề còn thắc mắc và được giải đáp về các hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh. Phần trao đổi cũng đề cập đến tác hại của ma túy đối với sức khỏe, việc học tập và cuộc sống gia đình.

Việc kết hợp phiên tòa giả định với hỏi – đáp giúp học sinh củng cố kiến thức từ tình huống vừa theo dõi và vận dụng vào việc nhận diện các hành vi vi phạm trong đời sống. Chương trình cũng giúp các em hiểu thêm về trình tự xét xử một vụ án hình sự và nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Thông qua chương trình, các tổ chức Đoàn, cơ quan tư pháp, lực lượng Công an và nhà trường đã đưa nội dung giáo dục pháp luật đến với học sinh bằng hình thức phù hợp với lứa tuổi. Hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa ma túy và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Một số hình ảnh tại phiên tòa giả định: