Viện kiểm sát phối hợp làm rõ vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên khiến một người tử vong

Chiều cùng ngày, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 12 giờ 18 phút ngày 5/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, TP Hà Nội.

Khói đặc bốc lên từ vụ cháy tại Trường Tiểu học Kim Liên trưa 5/11 được người dân ghi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã khẩn trương điều động 7 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 9, 10 và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cùng tham gia phối hợp chữa cháy tại hiện trường có lực lượng Đội Phòng hóa, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trường THCS Kim Liên. Ảnh: CAHN

Sau khoảng 4 phút kể từ khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là khu nhà một tầng, có người mắc kẹt bên trong.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện chuyên dụng tiếp cận sâu vào khu vực xảy ra cháy để tìm kiếm người bị nạn; đồng thời triển khai chữa cháy, tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang các công trình lân cận.

Cùng với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh đang học tập tại các khối nhà đến khu vực an toàn; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trường THCS Kim Liên. Ảnh: CAHN

Đến 12 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trường THCS Kim Liên. Ảnh: CAHN

Lực lượng chức năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Trường THCS Kim Liên. Ảnh: CAHN