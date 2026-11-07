Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Nội dung trọng tâm của buổi làm việc là trao đổi về tình hình phối hợp, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Thời gian qua, nhằm bảo đảm điều kiện hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp, UBND tỉnh đã tạm giao 3 cơ sở nhà, đất cho Viện Kiểm sát nhân dân các khu vực 7, 8 và 9 sử dụng làm nơi làm việc; đồng thời điều chuyển cơ sở nhà, đất cho Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 và 4 quản lý, sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh thống nhất bố trí khu đất tại các lô C4 và C5, thuộc Khu hành chính tập trung cửa ngõ Đông Bắc, phường Tân Thành, với tổng diện tích 14.800 m² để xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Tỉnh cũng thống nhất chủ trương bố trí khu đất tại lô Q3, khu vực C, Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, phường Tân Thành, diện tích khoảng 5.076 m², để xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Thanh Liêm

, phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với việc xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh đang rà soát quy hoạch, quỹ đất, điều kiện pháp lý và khả năng tạo quỹ đất sạch để đề xuất vị trí, quy mô và lộ trình bố trí phù hợp.

Tuy nhiên, hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, kiến nghị UBND tỉnh sớm hoàn thành các thủ tục liên quan đến quỹ đất xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tạo điều kiện triển khai dự án đầu tư trong năm 2027. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ một phần trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số cho Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp.

Trao đổi về các kiến nghị, đồng chí Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết quan điểm của tỉnh là ủng hộ việc nghiên cứu, sắp xếp, khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch, đồng thời bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, liên tục của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rà soát danh mục, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị cần thiết, từ đó tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ trong phạm vi khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, trao đổi về công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai, xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, nhấn mạnh tỉnh Cà Mau sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nhiệm vụ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp trên địa bàn hoạt động, nhất là trong thời gian xây dựng trụ sở mới.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là những thủ tục liên quan đến đất đai. Trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất xây dựng trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc, khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp hoạt động.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong quá trình triển khai xây dựng các trụ sở làm việc mới. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình, tính bền vững, hiệu quả sử dụng lâu dài, đặc biệt là tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

Đối với phương án bố trí trụ sở làm việc tạm thời, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, tính toán kỹ về diện tích và thời gian sử dụng, bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, liên tục trong suốt quá trình xây dựng trụ sở mới.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, đồng chí Đặng Văn Dũng và đồng chí Lâm Văn Bi trao tặng cờ Tổ quốc được treo tại Cột cờ Hà Nội ở Đất Mũi đến đồng chí Nguyễn Huy Tiến và đoàn công tác Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.