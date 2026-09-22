Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kêu gọi bị can Hứa Xường đầu thú

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Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ra thông báo về việc kêu gọi đầu thú đối với bị can Hứa Xường trong vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín.

Ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 86/KLĐTCSKT(P5) và chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố bị can Hứa Xường về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông tin việc kết thúc điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Hứa Xường, để bị can đến Cơ quan Công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nếu bị can Hứa Xường tiếp tục bỏ trốn, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Bị can Hứa Xường sinh ngày 3/8/1952, tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi thường trú: số 6, Công Lý, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức (nay là phường Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đăng ký tạm trú: số 79 Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại: Không xác định (đã xuất cảnh đi Hoa Kỳ ngày 16/1/2017, chưa nhập cảnh trở lại).

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Hoa; số chứng minh nhân dân: 020317302, cấp ngày 17/7/2002; Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình độ học vấn: 10/10. Nghề nghiệp: nguyên thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín. Chức vụ trước khi thực hiện hành vi phạm tội: thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can bỏ trốn và đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 03/C46-P10 ngày 10/1/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; hiện chưa bắt được bị can./.