Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và 3 trại giam ký kết quy chế phối hợp

Giai đoạn 2024 - 2025, VKSND tỉnh đã phối hợp với các trại giam trên địa bàn tỉnh thực hiện 51 cuộc kiểm sát định kỳ hàng tháng. Qua kiểm sát, VKSND tỉnh đã ban hành 2 kháng nghị và 2 kiến nghị. Khi xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các trại giam đã chủ động, kịp thời báo cáo nhanh và báo cáo bằng văn bản đến VKSND tỉnh. Qua nắm tình hình, đánh giá tính chất, mức độ vi phạm, VKSND tỉnh quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong công tác phối hợp xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện; giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, VKSND tỉnh và các trại giam đã phối hợp chặt chẽ khi thực hiện xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện. Bên cạnh đó, các trại giam đã tổ chức họp Hội đồng xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với các phạm nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Mỗi hồ sơ đều được xem xét thận trọng, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Viện kiểm sát và các trại giam đã phối hợp thực hiện việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 7.729 phạm nhân và đề nghị tha tù trước thời hạn đối với 130 phạm nhân.

Đại tá Lê Bá Thụy, Giám thị Trại giam Mỹ Phước phát biểu tại hội nghị.

Trong phối hợp công tác đặc xá, các trại giam đã tổ chức xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu chính trị. VKSND tỉnh tiến hành kiểm sát danh sách, hồ sơ đề nghị của các trại giam. Trong đó, đặc biệt chú ý các trường hợp phạm nhân đủ điều kiện nhưng chưa được đề nghị để kiến nghị trại giam lập danh sách đề nghị. Các trại giam đã lập danh sách, đề nghị đặc xá tổng số 1.032 hồ sơ, được chấp nhận 1.011 hồ sơ. Người được đặc xá được hỗ trợ tàu xe, tiền ăn đi đường, cấp thẻ căn cước, sim điện thoại... tạo điều kiện để người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm và tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thành Phúc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phúc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh cho biết, giai đoạn vừa qua, việc phối hợp giữa VKSND tỉnh Đồng Tháp và các trại giam trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Thực tế cho thấy, khi người chấp hành án nhận thức rằng bản án được đưa ra trên cơ sở khách quan, công bằng và phù hợp với hành vi phạm tội thì quá trình cải tạo cũng có những thuận lợi nhất định. Ngược lại, nếu còn tâm tư, cho rằng việc xử lý chưa phù hợp thì có thể ảnh hưởng đến tư tưởng và quá trình chấp hành án. Vì vậy, trách nhiệm không chỉ thuộc về một cơ quan hay một giai đoạn riêng lẻ, mà cần có sự phối hợp xuyên suốt từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đến thi hành án. Mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình sẽ góp phần bảo đảm toàn bộ quá trình được thực hiện đúng quy định và đạt hiệu quả.

Sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, mối quan hệ phối hợp giữa VKSND tỉnh và các trại giam sẽ tiếp tục được tăng cường, chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả hơn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi đơn vị và bảo đảm việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự. Do đó, trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Phúc đề nghị các phòng nghiệp vụ của VKSND tỉnh, cùng với Giám thị và cán bộ các trại giam, tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, chủ động phối hợp, nhất là đối với những nội dung còn có cách hiểu khác nhau hoặc phát sinh vướng mắc trong thực tiễn.

Đại diện lãnh đạo VKSND tỉnh và đại diện Ban Giám thị các trại giam thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp.

Dịp này, VKSND tỉnh Đồng Tháp và Trại giam Cao Lãnh, Trại giam Mỹ Phước, Trại giam Phước Hòa ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự. Qua đó, nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân và công tác kiểm sát việc giam giữ và thi hành án hình sự được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật, góp phần có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, để phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.