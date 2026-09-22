Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cán bộ, kiểm sát viên Phòng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giao ban bàn giải pháp trong kiểm sát các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Đức Thanh, cho biết: “VKSND tỉnh luôn xác định công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động tư pháp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và gắn chặt với công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành. Trên cơ sở quán triệt nghiêm các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và các chỉ đạo của VKSND tối cao về tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTN, tiêu cực, VKSND tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTN, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kế hoạch PCTN; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN”.

Trong hoạt động, Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh đã chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì hoạt động hiệu quả, đúng quy định, thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo đoàn kết, giữ vững nguyên tắc. Những vấn đề quan trọng của ngành về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, quản lý ngân sách, tài sản đều được bàn bạc công khai, dân chủ trong tập thể Đảng ủy, lãnh đạo viện. Ngoài ra, VKSND tỉnh còn tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế tổ chức, hoạt động của ngành; ban hành quy chế hoạt động của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan VKSND tỉnh Thanh Hóa...

Trong công tác tổ chức cán bộ, đơn vị đã thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành và hướng dẫn của VKSND tối cao đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Công tác xét, đề nghị khen thưởng được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, thông tư và các văn bản hướng dẫn của VKSND tối cao. VKSND tỉnh cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập. Theo đó, 100% đảng viên, công chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập đã tiến hành kê khai tài sản, thu nhập trung thực, đầy đủ, đúng quy định. Việc công khai bản kê khai tài sản của đảng viên thuộc diện kê khai cũng được thực hiện kịp thời.

Cùng với đó, VKSND tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, kiểm sát viên; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN luôn được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Do vậy, trong nhiều năm qua, VKSND hai cấp chưa xảy ra trường hợp vi phạm quy định về PCTN, lãng phí.

Trong thực hiện chuyên môn, VKSND tỉnh đã chỉ đạo tập trung xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như thanh tra, công an, tòa án trong đấu tranh, phòng chống các tội phạm về tham nhũng. Định kỳ báo cáo tình hình kết quả giải quyết các vụ án tham nhũng nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo PCTN, lãng phí, tiêu cực tỉnh và của cấp ủy địa phương đối với các vụ án trọng điểm, phức tạp, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đơn vị chú trọng tổng hợp những sơ hở thiếu sót trong các quy định về hoạt động quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế dẫn đến tham nhũng để kiến nghị với các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục kịp thời. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, VKSND hai cấp đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 11 vụ, 53 bị can tội phạm về tham nhũng, chức vụ.

Để đạt được kết quả tốt hơn nữa trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực, VKSND tỉnh đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, các quy chế chi tiêu nội bộ; quy tắc đạo đức. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giữ gìn chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phát huy và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong triển khai nhiệm vụ...