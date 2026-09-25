Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Trên 150 đại biểu dự tập huấn sử dụng Bàn làm việc số

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Viện KSND tỉnh đến điểm cầu các viện KSND khu vực trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Dự hội nghị có trên 150 đại biểu là lãnh đạo Viện KSND tỉnh. các phòng, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên thuộc Viện KSND tỉnh và các viện KSND khu vực ở các điểm cầu.

Báo cáo viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh hướng dẫn các nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được giới thiệu tổng quan Bàn làm việc số và hệ thống SSO; hướng dẫn cài đặt, xác thực ứng dụng, cập nhật thông tin cá nhân và quy định bảo mật tài khoản. Đồng thời các đại biểu được hướng dẫn sử dụng nền tảng học tập phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn truy cập chương trình đào tạo, học qua video và tài liệu, làm bài tập, theo dõi tiến độ học tập và làm bài kiểm tra cuối chương trình tại mục kỳ thi…

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Qua tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức, kỹ năng về sử dụng các nền tảng số để hỗ trợ, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn; nhằm thực hiện Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” của toàn ngành KSND. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.