Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu giao ban công tác 9 tháng năm 2026

Đồng chí Đỗ Nguyệt Quế, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 4 điểm cầu VKSND các khu vực.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, khởi tố 678 vụ với 1.143 bị can, tăng 182 vụ và 475 bị can so với cùng kỳ năm 2025. Tội phạm về ma túy tiếp tục chiếm tỷ lệ cao, chiếm 81% tổng số vụ và 69,3% số bị can; tình hình tội phạm có tính chất phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, VKSND hai cấp tỉnh Lai Châu tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, ứng dụng phần mềm quản lý và tăng cường thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác 9 tháng, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2026/QH16 của Quốc hội, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và thực hiện nhiệm vụ của ngành Kiểm sát trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Quế - Viện trưởng VKSND tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị.

Trong 3 tháng cuối năm, VKSND hai cấp tỉnh Lai Châu tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện tố tụng dân sự công ích, bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước và nhóm dễ bị tổn thương.