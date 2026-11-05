Đây là cơ chế mới, có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm công cụ pháp lý để bảo vệ những người yếu thế trong xã hội, đồng thời ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm lợi ích công cộng khi không có cá nhân, tổ chức đứng ra khởi kiện.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 ký kết quy chế phối hợp với UBND 8 xã, phường.

Các đối tượng được ưu tiên bảo vệ gồm: trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và những người gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Bên cạnh đó là các lợi ích công trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, tài sản công, an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Theo quy chế được ký kết, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 và UBND 8 xã, phường sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; kịp thời phát hiện, thông báo những vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền dân sự của nhóm yếu thế hoặc gây thiệt hại đến lợi ích công.

Việc ký kết nhằm tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa ngành Kiểm sát và chính quyền cơ sở, góp phần đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 vào cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là những người không đủ khả năng tự bảo vệ.