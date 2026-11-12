Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4: 100% tin báo, tố giác tội phạm được giải quyết

Trong kỳ, đơn vị thụ lý 21 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường phối hợp với cơ quan điều tra, kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, phân loại, xác minh và giải quyết nguồn tin, bảo đảm khách quan, toàn diện, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 thực hành quyền công tố tại phiên xét xử lưu động tại xã Mù Cang Chải.

Cùng với công tác kiểm sát hồ sơ, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 đã tiến hành 11 cuộc kiểm sát trực tiếp tại 10 công an xã và Hạt Kiểm lâm khu vực Mù Cang Chải. Qua kiểm sát, đơn vị kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục, nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. Các kiến nghị đều được cơ quan liên quan tiếp thu, thực hiện.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 tập trung triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, đơn vị tăng cường kiểm sát hoạt động điều tra, truy tố và xét xử, bảo đảm xử lý các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đáng chú ý, trong kỳ, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 thụ lý điều tra 130 vụ án với 197 bị can, đã giải quyết 121 vụ, đạt tỷ lệ 93%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%; không có trường hợp oan, sai do trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Xét xử lưu động góp phần tăng cường tính răn đe, giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

Thời gian tới, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 tiếp tục tăng cường kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; chú trọng kiểm sát trực tiếp tại cơ sở, kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục vi phạm. Qua đó, nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.