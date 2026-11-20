Trước đó, đối đáp với quan điểm bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Thản của luật sư, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) cho rằng, căn cứ tài liệu có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ xách định bị cáo Thản đã quảng cáo gian dối, đưa thông tin giả đến với người dân có nhu cầu mua nhà ở là dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định về xây dựng, giá bán căn hộ đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất...

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Từ đây, người dân tin tưởng, yên tâm ký hợp đồng mua nhà tại Dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (cũ), Hà Nội. Thời điểm này, bị cáo Lê Thanh Thản đã hoàn thành hành vi phạm tội. Việc chính quyền đã ra Nghị quyết 96, căn cứ vào đó để giải quyết, chỉ còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc không làm thay đổi chính chất hành vi phạm tội của bị cáo Thản.

Đại diện VKS giữ nguyên quan điểm cáo buộc rằng, số người bị hại là 519 người đã mua căn hộ nhưng sau đó đã không được cấp “sổ đỏ”, lỗi là của chủ đầu tư khi đã xây dựng sai phép và là hậu quả trực tiếp từ hành vi của bị cáo Lê Thanh Thản cùng Công ty Bemes.

Người dân đã bỏ tiền để mua căn hộ hợp pháp, nhưng cuối cùng không được cấp “sổ đỏ” thì chủ đầu tư phải bồi thường căn hộ khác có giá tương đương giá trị trường là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối đáp với các luật sư, đại diện VKS cũng nhắc đến tính hợp pháp của Kết luận định giá số 59/KL-HĐĐGTS ngày 10-7-2026 của Hội đồng định giá. Theo đó, xác định, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp “sổ đỏ” tại Dự án CT6 Kiến Hưng, là hơn 2.047 tỷ đồng, tương đương trung bình gần 4 tỷ đồng/căn.

Bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và nhóm cựu cán bộ liên quan.

Đối với quan điểm bào chữa cho nhóm bị cáo phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, đại diện VKS viện dẫn các quy định cho thấy, các bị cáo có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn phường. “Nhưng các bị cáo chưa làm tròn vai”, lời đại diện VKS.

Trước ý kiến bào chữa của luật sư cho rằng, cơ quan tố tụng đã bỏ qua trách nhiệm của UBND quận, UBND TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội trong sai phạm xảy ra tại Dự án CT6 Kiến Hưng, đại diện VKS bác bỏ luận điểm này.

Đại diện VKS cho rằng, theo phân cấp quản lý Nhà nước, cấp phường là sát nhất, nếu có công trình nào vi phạm mà cấp phường không báo cáo lên thì cấp quận và cấp thành phố không thể nắm bắt được để có thông tin xử lý.

Theo đại diện VKS, các bị cáo nói có báo cáo quận nhưng lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra thì cấp phường đổ lỗi cho thanh tra xây dựng và thanh tra lại đổ lỗi cho phường. Vậy trách nhiệm thuộc cả thanh tra xây dựng và cấp phường.

Trước đó, nêu quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người bị hại, 2 luật sư cho rằng, người dân bị lừa dối và chịu khốn khổ hơn 10 năm nay. Chủ trương trong Nghị quyết số 96 của UBND TP Hà Nội đã giúp giải quyết một phần vấn đề tồn tại nhưng 125 căn hộ cao tầng và 10 căn hộ mặt đất vẫn thuộc diện di dời.

Theo luật sư, chính bị cáo Lê Thanh Thản đã thừa nhận tội, lỗi này thuộc về bị cáo và chủ đầu tư. Người bị hại nhờ luật sư chuyển lời thỉnh cầu đến Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của đại diện VKS để họ được đảm bảo quyền lợi.

Vẫn theo lời luật sư bảo vệ quyền lợi của bị hại, đối với những hộ phải di dời, họ mong được bồi thường số tiền đủ để họ có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Bởi có những người không muốn chuyển đến khu đô thị Thanh Hà do không còn niềm tin với chủ đầu tư. Cũng có người bị hại mong chính quyền giám sát việc khắc phục hậu quả của chủ đầu tư, cho đến khi họ được cấp “sổ đỏ”.

Đối với những hộ bị di dời, họ mong được hỗ trợ chi phí di dời, được tạo điều kiện cho con cái họ được học trái tuyến ở nơi ở mới và đặc biệt mong được ở lại CT6 Kiến Hưng trong thời gian nhất định, cho đến khi tìm được nơi ở mới.

Được quyền nói lời sau cùng, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, bị cáo Lê Thanh Thản chỉ nói lời cám ơn Hội đồng xét xử và cho biết không có ý kiến gì khác... Sau lời nói sau cùng của các bị cáo liên quan, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ đưa ra các phán quyết vào chiều 26-11 tới đây.