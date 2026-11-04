Viện kiểm sát nêu nhiều kiến nghị 'nóng' trong vụ án Mr Pips và 'Shark' Bình

Đại diện Viện kiểm sát cho biết, vụ án tiếp tục điều tra ở giai đoạn 2 nhằm làm rõ hoạt động của các cổng thanh toán trung gian như: BigPay, ApotaPay, CPay, HTP…, đồng thời kiến nghị các bộ, ngành tăng cường phòng ngừa tội phạm.

Trong đó, hoạt động của các cổng thanh toán trung gian nêu trên là một trong những nội dung trọng tâm cần tiếp tục làm rõ, nhằm xác định toàn diện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips).

Viện kiểm sát cũng đưa ra nhiều kiến nghị đối với các bộ, ngành và cơ quan chức năng về tăng cường quản lý hoạt động thanh toán trung gian, tài khoản ngân hàng, giao dịch trên không gian mạng; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lừa đảo, rửa tiền.

Theo Viện kiểm sát, do thời hạn về tố tụng nên còn nhiều nội dung cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án như: Hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong bộ máy của Mr Pips, hành vi của các cổng thanh toán trung gian (Bigpay, Apotapay, Cpay, HTP…); hành vi có dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng là người thân của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) khi đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn khác nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình).

Liên quan đến công tác phòng ngừa tội phạm, Viện kiểm sát kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro khi tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế và forex trên các sàn chưa được cấp phép.

Viện kiểm sát kiến nghị Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại cổ phần rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Kiến nghị quản lý tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán; nâng cao quy trình xác thực khách hàng (eKYC) khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tài khoản có dấu hiệu bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch tần suất lớn hoặc chuyển tiếp tiền nhanh qua nhiều tài khoản, có dấu hiệu phục vụ cho mục đích rửa tiền hoặc đánh bạc.

Viện kiểm sát đồng thời kiến nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng; thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; xác thực tài khoản ngân hàng, xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch trong thanh toán trực tuyến trên Internet, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích hoạt động lừa đảo; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong các giao dịch điện tử, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Kiến nghị cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của người dân về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, kịp thời truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Như Báo CAND đã phản ánh, sáng 4/11, Mr Pips bị Viện kiểm sát đề nghị tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 11-12 năm tù về tội “Rửa tiền” tổng hợp hình phạt là chung thân. Mr Hunter bị đề nghị tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 10-11 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

“Shark” Bình bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Bình là một trong 10 bị cáo bị xét xử về tội rửa tiền và bị Viện kiểm sát đánh giá là có thủ đoạn vô cùng tinh vi, làm méo mó nền kinh tế.

Liên quan đến hành vi rửa tiền cho Mr Pips, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 6-7 năm tù cho bị cáo Phó Đức Thắng (bố Mr Pips) và Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips).

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) bị đề nghị từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (mợ Mr Pips) bị đề nghị 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền” và từ 8-12 tháng về tội “Trốn thuế”, tổng hợp hình phạt cả hai tội từ 5 năm 8 tháng tù đến 7 năm tù.

Bị cáo Phó Đức Tuấn (anh họ Mr Pips) bị đề nghị từ 5-6 năm về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Viện kiểm sát đề nghị từ 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thanh Phong (thành viên “Tổ giúp việc” cho Mr Pips, anh ruột bạn gái Mr Pips). Ngoài ra, bị cáo Phong còn bị đề nghị từ 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền” do chung tiền mua đất với Mr Pips. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Phong bị đề nghị từ 13-15 năm tù.

Hai thành viên khác cũng tham gia “Tổ giúp việc” cho Mr Pips là Phạm Trường Sơn bị đề nghị từ 7-8 năm tù; Nguyễn Bá Sơn (cựu luật sư) bị đề nghị từ 6-7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.