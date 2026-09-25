Viện kiểm sát luận tội các bị cáo đưa, nhận và môi giới hối lộ trong vụ sữa giả

Sau phần luận tội đối với các bị cáo Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà, Đặng Trung Kiên, Hồ Sỹ Ý và nhóm bị cáo phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, đại diện Viện kiểm sát tiếp tục luận tội đối với các bị cáo bị truy tố về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội các bị cáo.

Đưa, nhận hối lộ hơn 2,7 tỉ đồng

Đối với bị cáo Phạm Thị Hương, nhân viên Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, đại diện Viện kiểm sát xác định, thực hiện chỉ đạo của Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà, Hương đã liên hệ, trao đổi, đặt vấn đề và đưa tiền cho Bùi Thị Trang, cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Hòa Bình cũ và cán bộ Chi cục ATVSTP Hà Nội để được giúp đỡ, tạo điều kiện, hướng dẫn trong việc xét, duyệt 389 hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo. Tổng số tiền Hương đưa cho các cán bộ để thực hiện việc này là hơn 2,7 tỉ đồng.

Viện kiểm sát xác định, hành vi của Phạm Thị Hương phạm tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức cho các bị cáo Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà.

Quang cảnh đại diện Viện kiểm sát luận tội các bị cáo.

Đối với bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh (nguyên Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Hòa Bình cũ), đại diện Viện kiểm sát xác định, bị cáo đã gặp gỡ, trao đổi và đồng ý cho Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà nộp hồ sơ; đồng thời chỉ đạo nhân viên cấp dưới giúp đỡ, tạo điều kiện trong việc tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt các hồ sơ đăng ký công bố, đăng ký tự công bố, đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm sữa của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood. Bị cáo Dinh đồng thời đồng ý chủ trương nhận tiền chi phí ngoài quy định của doanh nghiệp.

Viện kiểm sát xác định, Bùi Thị Trang đã nhận từ Phạm Thị Hương tổng số tiền hơn 2,28 tỉ đồng, sau đó chuyển cho Bùi Đinh Thị Dinh hơn 2,17 tỉ đồng; Trang hưởng lợi 302 triệu đồng. Hành vi của Bùi Đinh Thị Dinh phạm tội “Nhận hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh khai báo tại phiên tòa.

Theo đại diện Viện kiểm sát, trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo Bùi Đinh Thị Dinh khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội liên quan đến số tiền mặt do Bùi Thị Trang đưa. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo Bùi Thị Trang, Phạm Thị Hương và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án.

Đối với Bùi Thị Trang, Viện kiểm sát xác định hành vi của bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Bùi Đinh Thị Dinh là người chỉ đạo, còn Bùi Thị Trang là người thực hành.

Ba bị cáo môi giới hối lộ 150.000 USD

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”, Viện kiểm sát xác định Phạm Gia Khải là người làm trung gian. Viện kiểm sát xác định, sau khi nhận thông tin từ Hoàng Mạnh Hà về việc các công ty của Hà và Vũ Mạnh Cường bị Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm, Khải đã liên hệ, trao đổi với Nguyễn Văn Quân để nhờ tìm người kết nối, đưa tiền nhằm giúp Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Hòa khai báo tại phiên tòa.

Phạm Gia Khải trực tiếp sắp xếp việc giao nhận số tiền 150.000 USD (tương đương khoảng 3,78 tỉ đồng), giữa Hoàng Mạnh Hà và Nguyễn Văn Quân để nhờ Quân tiếp tục kết nối với người có thẩm quyền giúp đỡ cho các công ty của Hà và Cường không bị xử lý hình sự.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Quân, sau khi được Phạm Gia Khải nhờ giúp đỡ để các công ty sữa của Cường và Hà không bị xử lý hình sự, Quân đã nhận tổng số tiền 150.000 USD. Sau đó, Quân liên hệ, gặp gỡ Nguyễn Văn Hòa và Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Quân trực tiếp đưa 200 triệu đồng cho Hòa để Hòa mua quà cho Hưng; đồng thời trực tiếp đưa 140.000 USD cho Bùi Quốc Hưng nhằm mục đích để Hưng tác động đến người có thẩm quyền, giúp các công ty của Hà và Cường không bị xử lý hình sự.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hòa, khi được Nguyễn Văn Quân nhờ giúp đỡ cho Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, Hòa đã liên hệ, trao đổi với Bùi Quốc Hưng; đồng thời nhận 200 triệu đồng từ Quân, trong đó đưa 100 triệu đồng cho Hưng.

Hòa cũng sắp xếp thời gian, địa điểm tại văn phòng của mình ở khu đô thị Đồng Sơn để Quân gặp Hưng. Tại đây, Quân đưa 140.000 USD cho Hưng để nhờ Hưng tìm người có thẩm quyền giúp đỡ cho các công ty của Hà và Cường không bị xử lý hình sự. Viện kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo Phạm Gia Khải, Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Văn Hòa phạm tội “Môi giới hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Cựu Phó Phòng Cảnh sát hình sự lừa đảo chiếm đoạt 140.000 USD

Đối với bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ), đại diện Viện kiểm sát xác định, mặc dù biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật, nhưng khi được Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Văn Quân đề nghị giúp Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự do đang bị C05, Bộ Công an kiểm tra, thu giữ sản phẩm sữa, Hưng vẫn nhận lời.

Theo cáo buộc, Hưng đã nhiều lần gặp Quân, Hòa để trao đổi công việc; nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa và 140.000 USD từ Nguyễn Văn Quân. Hưng cùng Hòa đến gặp người có thẩm quyền tại C05, Bộ Công an để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.

Tại phiên tòa, Bùi Quốc Hưng chỉ khai nhận đã nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa và không nhận 140.000 USD do Nguyễn Văn Quân đưa. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa có đủ căn cứ xác định ngoài số tiền 100 triệu đồng, Hưng còn nhận 140.000 USD của Quân để lo giúp việc cho hai công ty theo đề nghị của Hòa và Quân.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng trước bục khai báo.

Cụ thể, Nguyễn Văn Quân khai đã đưa 140.000 USD cho Hưng vào ngày 23/1/2025 tại khu đô thị Đồng Sơn. Theo lời khai của Quân, anh Nguyễn Thanh Bình (lái xe của Quân), là người xách túi tiền chứa 140.000 USD từ ô tô lên đưa cho Quân. Thời điểm này có Hưng và Hòa đang ngồi cùng Quân.

Bị cáo Nguyễn Văn Hòa khai tại thời điểm đó có nhìn thấy anh Bình xách túi tiền lên đưa cho Quân và Hòa nghĩ bên trong có tiền. Ngoài ra, Hòa còn được Hưng gọi điện thông báo đã gặp, nhờ người có thẩm quyền để giúp đỡ cho hai công ty sữa.

Từ các tài liệu, chứng cứ nêu trên, đại diện Viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ xác định Bùi Quốc Hưng ngoài việc nhận 100 triệu đồng còn nhận 140.000 USD từ Nguyễn Văn Quân để lo giúp việc cho Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.

Viện kiểm sát cho rằng, việc Hưng nhận tiền của Quân trong khi không có thẩm quyền giải quyết, không được người có thẩm quyền giao nhiệm vụ. Sau khi nhận tiền, Hưng không đưa cho bất kỳ người nào và cũng không trả lại cho Quân. Vì vậy, hành vi của Bùi Quốc Hưng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.