Viện kiểm sát khởi kiện doanh nghiệp nợ hơn 13,8 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Ngày 13/11, TAND khu vực 12 - TP.HCM xét xử sơ thẩm và chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát.

Doanh nghiệp nợ hơn 13,8 tỷ đồng tiền bảo hiểm

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác kiểm tra, xác minh, VKSND khu vực 12 – TP.HCM phát hiện Công ty Cổ phần Kết cấu Thép QH PLUS chậm thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ, TP.HCM.

Nhằm yêu cầu doanh nghiệp khắc phục vi phạm, ngày 20/8/2026, VKSND khu vực 12 ban hành Quyết định số 03/QĐ-VKS, yêu cầu Công ty Cổ phần Kết cấu Thép QH PLUS chấm dứt hành vi vi phạm, thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn và khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, tình trạng nợ bảo hiểm vẫn kéo dài. Theo kết quả xác minh của Viện kiểm sát, tính đến ngày 10/9/2026, tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp là 12.227.250.321 đồng.

Đáng chú ý, theo bảng chi tiết kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại bảo hiểm liên quan do Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ lập tháng 11/2026, tổng số tiền doanh nghiệp còn thiếu và lãi chậm đóng lên đến 13.843.591.306 đồng, liên quan đến 283 người lao động.

Toàn cảnh phiên tòa.

Trong đó, số tiền thiếu phải đóng là 13.250.068.748 đồng, tiền lãi chậm đóng là 593.522.558 đồng. Cụ thể, khoản tiền thiếu thuộc quỹ ốm đau, thai sản là 1.525.053.623 đồng; quỹ hưu trí và tử tuất là 11.183.726.572 đồng; bảo hiểm y tế là 231.063.038 đồng; bảo hiểm thất nghiệp là 248.408.580 đồng và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 61.816.935 đồng.

Theo thông báo của cơ quan bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp có phát sinh khoản tiền nộp trong kỳ là 157.885.172 đồng theo ủy nhiệm chi số 17391 ngày 3/11/2026. Tuy nhiên, khoản tiền này chưa đủ để khắc phục số nợ bảo hiểm còn tồn đọng.

Việc chậm đóng bảo hiểm trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến quyền thụ hưởng các chế độ an sinh xã hội của người lao động. Khi phát sinh các sự kiện bảo hiểm như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu hoặc thất nghiệp, người lao động có nguy cơ gặp khó khăn trong quá trình giải quyết quyền lợi chính đáng của mình.

Tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu

Trước tình trạng vi phạm nêu trên, ngày 11/11/2026, VKSND khu vực 12 – TP.HCM ban hành văn bản số 02/KN-VKS về việc kiến nghị khởi kiện vụ án dân sự, gửi Liên đoàn Lao động TP.HCM và Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Mỹ, đề nghị xem xét thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Việc thực hiện quyền khởi kiện được đặt trên cơ sở Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được và các quy định pháp luật liên quan, VKSND khu vực 12 đã thực hiện thủ tục khởi kiện, yêu cầu Công ty Cổ phần Kết cấu Thép QH PLUS thực hiện nghĩa vụ đối với các khoản bảo hiểm còn thiếu và lãi chậm đóng theo quy định.

Ngày 13/11, TAND khu vực 12 – TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự. Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện KSND khu vực 12 – TP.HCM.

Kết quả xét xử là cơ sở quan trọng để bảo vệ lợi ích công, đồng thời góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Qua đó, cho thấy vai trò chủ động của Viện kiểm sát trong việc sử dụng các công cụ pháp lý để bảo vệ những quyền, lợi ích chính đáng có nguy cơ bị xâm phạm.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm bắt buộc. Việc chậm đóng hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn đẩy người lao động vào nguy cơ bị ảnh hưởng quyền lợi an sinh xã hội.

Cơ chế Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công đã mở thêm một phương thức pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích của Nhà nước, xã hội.

Bảo đảm quyền lợi người lao động không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là nền tảng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Mỗi khoản bảo hiểm được đóng đầy đủ, đúng hạn chính là sự bảo đảm cho cuộc sống và tương lai của người lao động.