Viện kiểm sát khởi kiện 18 vụ đòi BHXH: Vì quyền an sinh của người dân

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội TPHCM, đến ngày 9-11, các Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực đã ban hành 18 quyết định khởi kiện dân sự đối với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hoạt động này thực hiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Đến nay, BHXH TPHCM cũng đã chuyển 152 hồ sơ sang VKSND khu vực để xem xét theo thẩm quyền, với số tiền chậm đóng bảo hiểm là 325,52 tỷ đồng...

Tiền BHXH là khoản đóng góp bắt buộc của người lao động và người sử dụng lao động, phục vụ mục đích an sinh xã hội. Việc chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp sẽ làm ảnh hưởng quyền an sinh của người lao động, như chế độ thai sản, hưu trí, khám chữa bệnh. VKSND đứng ra khởi kiện thay người lao động vì họ là người ở thế yếu, khó tự bảo vệ quyền lợi của mình.

18 quyết định khởi kiện được thực hiện trong khuôn khổ thẩm quyền của VKSND. Đây là cách Nhà nước thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích tập thể của người dân thông qua thể chế; đồng thời là minh chứng cụ thể rằng nguyên tắc “của dân, do dân, vì dân” có thể được hiện thực hóa bằng các biện pháp pháp lý theo quy định.

Hành động này nhằm bảo vệ quyền an sinh của những người đã, đang đóng góp cho sự phát triển của TPHCM và của đất nước.

Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của việc sử dụng công cụ tư pháp để bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công chỉ được khẳng định khi bản án được thi hành nghiêm, số tiền thu hồi về Quỹ BHXH và tạo được hiệu ứng răn đe; người lao động được thông tin, được tham gia và được giám sát kết quả một cách thực chất.