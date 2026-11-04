Viện kiểm sát kêu gọi cựu Chủ tịch SCB và 4 cựu lãnh đạo SCB đầu thú

Viện KSND tối cao ra thông báo về việc kêu gọi đầu thú trong giai đoạn truy tố đối với các bị can: Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (SN 1971, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB), Khổng Minh Thế (SN 1979, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, cựu Phó Giám đốc SCB, Chi nhánh Bến Thành) và Chiêm Minh Dũng (SN 1973, cựu Giám đốc SCB, Chi nhánh Cần Thơ) trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng SCB và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi kết luận điều tra vụ án số 25/KLĐT-VPCQCSĐT ngày 3/4/2026, kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 04/QĐ-VKSTC-V3, ngày 26/8/2026 và số 107/BKL-CSKT-P8, ngày 28/10/2026 kèm theo hồ sơ vụ án đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt các bị can trên về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Hai bị can Đinh Văn Thành và Nguyễn Thị Thu Sương thời điểm chưa bị khởi tố.

Để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND tối cao yêu cầu các bị can: Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Khổng Minh Thế, Nguyễn Lâm Anh Vũ và Chiêm Minh Dũng đến cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nếu các bị can tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo thông báo từ Viện KSND tối cao, trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, ngày 11/4/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đinh Văn Thành 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng hợp hình phạt là chung thân, cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến ngân hàng trong hai năm sau khi chấp hành án xong.

Cũng trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, ngày 11/4/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Thu Sương 17 năm tù, Chiêm Minh Dũng 17 năm tù và Nguyễn Lâm Anh Vũ 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Đồng thời, cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ liên quan đến ngân hàng trong hai năm sau khi chấp hành án xong.

Trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1, ngày 11/4/2024, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Khổng Minh Thế 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Ngày 3/12/2024, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án này và giảm án cho bị cáo Thế từ 6 năm tù xuống 5 năm tù.