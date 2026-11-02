Viện kiểm sát kêu gọi cựu Chủ tịch Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam ra đầu thú

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết thúc điều tra và đề nghị truy tố 16 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) và các đơn vị liên quan, Viện KSND tối cao kêu gọi Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital Nguyễn Hồ Nam ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định của pháp luật.

Bị can Nguyễn Hồ Nam đang bỏ trốn, bị truy nã và được kêu gọi ra đầu thú.

Ba bị can khác cũng được Viện KSND tối cao kêu gọi ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước gồm: Huỳnh Thị Kim Tuyến (SN 1966, Chủ tịch Ủy ban nguồn vốn BCG), Phạm Thị Ngọc Thanh (SN 1987, Thành viên Ủy ban nguồn vốn BCG, Tổng Giám đốc Công ty Helios) và Lê Thị Mai Loan (SN 1982, Phó Chủ tịch Ủy ban nguồn vốn BCG, Chủ tịch HĐQT hai công ty Gia Khang và Helios, Phó Chủ tịch HĐQT BCG Land và Tracodi).

Kết quả điều tra xác định, bị can Nguyễn Hồ Nam giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo một số lãnh đạo chủ chốt tại Tập đoàn Bamboo Capital thực hiện hành vi gian dối, hợp thức hồ sơ phát hành các gói trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư. Nguyễn Hồ Nam bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng nghìn bị hại.

Bị can Nguyễn Hồ Nam, SN 1978, quê Vĩnh Long, Chủ tịch HĐQT Công ty BCG Land, Chủ tịch HĐQT sáng lập BCG. Bị can Nam đã bỏ trốn và bị truy nã từ ngày 17/1/2026.

Nguyễn Hồ Nam có thời gian dài giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital cho đến khi từ nhiệm vào tháng 4/2024. Thời điểm rời ban lãnh đạo Bamboo Capital, Nguyễn Hồ Nam được bầu vào HĐQT Eximbank. Nửa năm sau, Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã miễn nhiệm Nguyễn Hồ Nam theo đề nghị của một nhóm sở hữu trên 5% vốn ngân hàng...