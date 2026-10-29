Viện kiểm sát kêu gọi bị can Nguyễn Công Minh ra đầu thú

Hiện nay, bị can Nguyễn Công Minh đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Việt Nam truy nã theo Quyết định truy nã số 534/QĐTN-ANĐT-P4 ngày 8/4/2025.

Bị can Nguyễn Công Minh. Ảnh: BCA

Lý lịch bị can như sau: Họ và tên: Nguyễn Công Minh; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 10/10/1972, tại Hà Tĩnh; Nơi thường trú: Khu phố Tân Trà 1, phường Bình Phước, TP Đồng Nai; Nơi từng cư trú: Số 162/15/3 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh; Đảng phái: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Số Thẻ CCCD: 042072016973; cấp ngày 25/3/2022; nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ Công an; Trình độ học vấn 12/12; Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; Tiền án, tiền sự: Không; Con ông: Nguyễn Công Bình, sinh năm 1929 (đã chết); Con bà: Trịnh Thị Len, sinh năm 1934 (đã chết); Vợ: Trần Thị Hương Giang, sinh năm 1977; Con: bị can có 2 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2004.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao kêu gọi bị can Nguyễn Công Minh đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

4 năm trúng thầu 1.218 dự án, gây thiệt hại hơn 790,7 tỉ đồng

Theo cáo trạng của VKSND tối cao, từ năm 2019 đến năm 2023, Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT hệ thống Cây Xanh Công Minh đã thành lập, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh, tiếp cận các cá nhân có thẩm quyền ở địa phương tác động để được tạo điều kiện trúng thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố (cũ).

Nguyễn Công Minh đã trực tiếp hoặc chỉ đạo thành viên HĐQT, các Giám đốc Khu vực, Trưởng Ban pháp lý, Trưởng phòng kỹ thuật Khu vực, Giám đốc Chi nhánh và nhân viên được giao đứng tên giám đốc công ty trong hệ thống câu kết với chủ đầu tư trước và trong quá trình thực hiện dự án, để can thiệp từ quá trình khảo sát địa bàn, lựa chọn loại cây trồng, mức giá, lập kế hoạch đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, các doanh nghiệp trong hệ thống phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để nâng khống giá vật liệu đưa vào dự toán. Trước thời điểm hồ sơ mời thầu được phát hành, các doanh nghiệp đã tiếp cận thông tin về giá gói thầu và yêu cầu dự thầu để lựa chọn công ty trong hệ thống đáp ứng các tiêu chí về nhân sự, năng lực và kinh nghiệm.

Sau khi trúng thầu, doanh nghiệp đứng tên trong hồ sơ dự thầu không trực tiếp tổ chức thi công theo phương án nhân sự đã kê khai mà giao cho giám đốc chi nhánh tại địa phương thực hiện, hoặc thuê nhân sự khác thi công.

Để bảo đảm một doanh nghiệp trong hệ thống trúng thầu, nhóm này còn bố trí các công ty khác tham gia đấu thầu với vai trò "quân xanh", tạo sự cạnh tranh hình thức.

Bằng thủ đoạn trên, các công ty trong hệ thống Cây xanh Công Minh trúng thầu 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố, gây thiệt hại tổng số tiền hơn 790,7 tỉ đồng.

Đối với hành vi, vai trò, trách nhiệm của bị can Nguyễn Công Minh, cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, bị can đã chỉ đạo, điều hành hệ thống Cây xanh Công Minh thực hiện các hành vi nâng giá cây, thông thầu, gian lận trong đấu thầu đối với 1.218 dự án trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố (cũ), với tổng giá trị hợp đồng hơn 3.962 tỉ đồng, gây thiệt hại hơn 790,6 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân số tiền hơn 264,8 tỉ đồng.

Do bị can không có mặt ở địa phương, không xác định được bị can đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã, đăng thông tin công khai, thực hiện thủ tục điều tra, truy tố vắng mặt theo quy định.