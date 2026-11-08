Viện Kiểm sát đưa ra các bằng chứng về hoạt động cỗ máy lừa đảo do Mr Pips vận hành

Đại diện Viện Kiểm sát. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Bóc trần những chuyến mua vàng "theo cân"

Đối đáp quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo chiều 7/11, đại diện Viện Kiểm sát công bố các lời khai, tài liệu điều tra về việc Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) chuyển tiền từ hoạt động lừa đảo thành vàng để cất giấu.

Trước đó, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 200kg vàng tại nơi ở của hai bị cáo, phần lớn là các thỏi nặng 1kg. Tại tòa, Nam và Ngọ khai số vàng này là tiền lương, thưởng được trả trong quá trình làm việc, không phải mua bằng tiền phạm tội.

Theo các biên bản hỏi cung có luật sư tham dự được Viện Kiểm sát công bố, từ năm 2021, khi hệ thống 28 văn phòng do Ngọ điều hành thu được nhiều tiền, bị cáo nảy sinh ý định chuyển tiền mặt sang vàng khối để tích trữ.

Được Nam giới thiệu, Ngọ liên hệ với một người kinh doanh vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh qua ứng dụng Telegram. Từ năm 2021 đến 2023, Ngọ nhiều lần sử dụng tổng cộng 188 tỷ đồng bị xác định có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo để mua 142kg vàng, với giá dao động 1,2-1,3 tỷ đồng mỗi kg. Trong đó, Ngọ hai lần trực tiếp vào Thành phố Hồ Chí Minh nhận vàng.

Số vàng được mua dưới dạng thỏi nguyên khối hình chữ nhật, kích thước 5x11,5cm hoặc 5x6cm, bề mặt trơn, không có nhãn hiệu hay ký tự, chữ số. Ngọ mang toàn bộ về cất giấu tại căn hộ thuộc khu đô thị Goldmark City, Hà Nội.

Khi triệt phá vụ án, cơ quan điều tra thu giữ số vàng này và định giá 356 tỷ đồng.

Tại tòa, Ngọ khai 142kg vàng là tiền lương, thưởng được công ty trả thay cho tiền mặt. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát dẫn các biên bản hỏi cung, lời khai và tài liệu giao dịch để bác bỏ, khẳng định số vàng được Ngọ mua bằng tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định không có cơ sở trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo, không có căn cứ nghi ngờ năng lực trách nhiệm hình sự của bị cáo bởi các tài liệu thu thập trong quá trình giải quyết vụ án cho thấy, khi thực hiện hành vi phạm tội, Nam có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo lời khai của Nguyễn Thanh Tâm, người yêu Mr Pips được Viện Kiểm sát công bố, từ năm 2021, khi hai người chuyển về sống tại căn hộ Masteri Thảo Điền, cô thường xuyên thấy Nam có những túi giấy chứa 10-20 tỷ đồng tiền mặt. Do chưa tìm được nơi cất giữ an toàn, số tiền ban đầu được để trên xe bán tải Ford Ranger do tài xế riêng của Nam quản lý. Đến tháng 6/2022, Nam thuê thêm một căn hộ tại chung cư Nassim Thảo Điền, dành riêng cho việc cất giữ tiền và vàng.

Mỗi lần có người mang tiền mặt, vàng hoặc ngoại tệ đến, Nam lập nhóm Telegram gồm ba người: Nam, Tâm và người giao tài sản. Sau khi giao nhận xong, Nam yêu cầu người giao xóa toàn bộ lịch sử tin nhắn trong nhóm.

Làm rõ mạng lưới tài khoản ngân hàng liên quan hệ thống 36 sàn giao dịch

Trước quan điểm của luật sư bào chữa cho rằng chưa có đủ cơ sở kết luận toàn bộ hơn 900 trường hợp bị hại bị nhóm Phó Đức Nam chiếm đoạt tiền, cũng như chưa thể quy kết các giao dịch nạp, rút tiền thông qua những công ty thanh toán trung gian và công ty “ma” có liên quan Nam, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra đã đủ cơ sở chứng minh những giao dịch chuyển tiền vào hệ thống 36 sàn giao dịch do nhóm Nam tổ chức hoạt động.

Để làm rõ quan điểm truy tố, đại diện Viện Kiểm sát viện dẫn nhiều biên bản hỏi cung, trong đó có những lời khai trực tiếp của Phó Đức Nam về quá trình hình thành, tổ chức và vận hành hệ thống sàn giao dịch tại Việt Nam.

Theo lời khai của bị cáo Nam, mỗi khi muốn kinh doanh một sàn giao dịch mới, Nam sẽ trao đổi với Uran. Sau đó, Uran gửi thông tin về sàn giao dịch qua ứng dụng Telegram.

Trên cơ sở thông tin được cung cấp, Nam cùng Lê Khắc Ngọ, Đức và một số quản lý vùng, quản lý văn phòng tổ chức họp, thống nhất cách thức vận hành, quy mô và hoạt động giao dịch của từng sàn.

Đại diện Viện Kiểm sát viện dẫn các bút lục thể hiện mục đích sử dụng tài khoản nhận tiền qua các công ty thanh toán trung gian và công ty “ma” là nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho việc truy vết của cơ quan chức năng. Mặt khác, việc sử dụng những công ty thanh toán có uy tín còn nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng yên tâm chuyển tiền vào hệ thống.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, kết quả rà soát các trường hợp bị hại trong vụ án cho thấy những tài khoản ngân hàng nhận tiền đều có mối liên hệ với hệ thống do Uran và Phó Đức Nam tổ chức, điều hành.

Không có căn cứ nghi ngờ năng lực trách nhiệm hình sự của Phó Đức Nam

Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong quá trình ghi lời khai, hỏi cung tại Cơ quan điều tra cũng như khi trả lời xét hỏi tại phiên tòa, Phó Đức Nam đều khai báo rõ ràng, logic về quá trình thực hiện hành vi phạm tội của bản thân và các đồng phạm.

Bên cạnh đó, kết quả xác minh tại Phòng Y tế Trại tạm giam số 1, nơi Nam bị giam giữ trong khoảng 2 năm, cùng ý kiến của cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam cho thấy, trong quá trình tiếp xúc, Nam không có biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng viện dẫn lời khai của các bị can từng làm việc cùng Phó Đức Nam, trong đó có Dương Quang Trung và Đinh Thị Dung. Những người này đều khẳng định Nam là người có năng lực chuyên môn, tư duy tốt, mới có thể điều hành một hệ thống có quy mô lớn như vậy.

Đáng chú ý, đại diện Viện Kiểm sát dẫn Công văn của Bệnh viện Bạch Mai về quá trình điều trị cho Phó Đức Nam. Theo đó, qua thăm khám lâm sàng và đánh giá 6 lĩnh vực nhận thức, gồm chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng tri giác vận động và nhận thức xã hội, hiện không phát hiện bất thường.

Từ những tài liệu, chứng cứ nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định không có căn cứ nghi ngờ năng lực trách nhiệm hình sự của Phó Đức Nam, không có cơ sở chấp nhận đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với bị cáo.

Không chấp nhận yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung

Viện Kiểm sát khẳng định không có cơ sở đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung để nhập vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ giải quyết. Theo đại diện Viện Kiểm sát, vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố ngày 30/10/2024.

Trong quá trình điều tra, thông tin về vụ án đã được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều Cơ quan Cảnh sát điều tra tại các địa phương như Đà Nẵng, Điện Biên, Bắc Ninh... đã chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để nhập vụ án, phục vụ việc điều tra, giải quyết toàn diện.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm kết thúc điều tra bổ sung ngày 4/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội không nhận được văn bản nào của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị nhập vụ án liên quan Phó Đức Nam và nhân viên Đoàn Hồng Phát.

Sau khi kết thúc điều tra, Công an thành phố Hà Nội mới nhận được văn bản của Công an thành phố Cần Thơ.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, vụ án tại Cần Thơ được khởi tố từ năm 2022, nhưng đến ngày 11/5/2026, Cơ quan điều tra mới khởi tố bị can và ngày 1/10/2026 mới ban hành kết luận điều tra.

Mặt khác, theo đại diện Viện Kiểm sát, Điều 170 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về việc nhập vụ án là quy định mang tính tùy nghi, không bắt buộc phải thực hiện.

Do đó, để bảo đảm thời hạn tố tụng, đại diện Viện Kiểm sát không chấp nhận quan điểm cần trả hồ sơ điều tra bổ sung để nhập vụ án như đề nghị của luật sư.

Đủ cơ sở xác định vai trò tổ chức, điều hành của Phó Đức Nam

Liên quan hành vi bị cáo buộc chiếm đoạt tài sản hơn 900 trường hợp bị hại mà nhóm Phó Đức Nam chiếm đoạt tiền, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định tài liệu, chứng cứ Cơ quan điều tra thu thập được đã có đủ cơ sở chứng minh các giao dịch chuyển tiền vào 36 sàn giao dịch thuộc hệ thống do nhóm Phó Đức Nam tổ chức hoạt động.

Để làm rõ quan điểm truy tố, đại diện Viện Kiểm sát viện dẫn nhiều biên bản hỏi cung, trong đó có những lời khai trực tiếp của Phó Đức Nam về quá trình hình thành, tổ chức và vận hành hệ thống sàn giao dịch tại Việt Nam.

Cụ thể, tại các bút lục 2478-2479, Phó Đức Nam khai từ năm 2017, Nam và Liên Anh đã sang Thổ Nhĩ Kỳ học Uran về cách xây dựng hệ thống, phương thức hoạt động và quy trình chăm sóc khách hàng. Sau khi học được quy trình vận hành, Nam trao đổi lại với Lê Khắc Ngọ về việc tổ chức hoạt động các sàn giao dịch để nhận tiền của các bị hại.

Theo lời khai của bị cáo Phó Đức Nam, mỗi khi muốn kinh doanh một sàn giao dịch mới, Nam sẽ trao đổi với Uran. Sau đó, Uran gửi thông tin về sàn giao dịch qua ứng dụng Telegram.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) khai báo trước Tòa. (Ảnh: MẠNH HÙNG)

Trên cơ sở thông tin được cung cấp, Nam cùng Lê Khắc Ngọ, Đức và một số quản lý vùng, quản lý văn phòng tổ chức họp, thống nhất cách thức vận hành, quy mô và hoạt động giao dịch của từng sàn.

Đặc biệt, tại biên bản hỏi cung ngày 9/5/2026, bút lục 154967, có sự tham gia của hai luật sư Lê Thị Hồng Vân và Vũ Tuấn Linh, Phó Đức Nam khai nhận bản thân kinh doanh độc quyền 36 sàn chứng khoán như nội dung cáo trạng đã kết luận.

Ngoài ra, tại bút lục 2537, Phó Đức Nam khai rằng ở Việt Nam, bị cáo là người quản lý chung ở cấp cao nhất, trực tiếp lựa chọn tên sàn chứng khoán, định hướng hoạt động kinh doanh trên toàn bộ hệ thống và giữ vai trò kết nối với Uran.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng, bị cáo Phó Đức Nam là người yêu cầu bộ phận marketing dịch các trang web từ tiếng Anh sang tiếng Việt nhằm giúp khách hàng tại Việt Nam dễ dàng tiếp cận các sàn giao dịch.

Từ những lời khai và tài liệu được viện dẫn, đại diện Viện Kiểm sát đã quyết định giữ nguyên quan điểm cho rằng có đủ cơ sở xác định vai trò tổ chức, điều hành của Phó Đức Nam đối với hệ thống 36 sàn giao dịch tại Việt Nam.