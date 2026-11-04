Viện kiểm sát đề nghị xử phạt Shark Bình 9 đến 10 năm tù về tội 'Rửa tiền'

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo tại phiên tòa.

Sáng 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước bước sang phần tranh luận. Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã công bố bản luận tội, phân tích vai trò, hành vi phạm tội của các bị cáo, đồng thời đề nghị HĐXX mức hình phạt tương ứng.

Trong đó, đại diện Viện kiểm sát xác định Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của hơn 900 bị hại.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội “Rửa tiền”, Viện kiểm sát tập trung làm rõ hành vi của Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng những người liên quan trong việc giúp sức che giấu nguồn gốc, quá trình luân chuyển tiền do Phó Đức Nam phạm tội mà có.

Quang cảnh phiên tòa sáng 4/11.

Theo bản luận tội, từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình (Chỉ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng), Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm (cùng là nhân viên cấp dưới của Bình) đã biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội, đang bị cơ quan Công an xác minh, điều tra.

Tuy nhiên, để tiếp tục hưởng lợi từ việc thu phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng đối với các ví Ngân Lượng phục vụ những sàn giao dịch nêu trên.

Không có chỉ vậy, Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo hai bị cáo Nam và Tâm trao đổi với Phó Đức Nam cùng nhân viên các sàn giao dịch để thống nhất cách thức làm giả dữ liệu để cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan Công an, nhằm gây cản trở việc xác minh quá trình luân chuyển tiền của bị hại cũng như hoạt động của các ví Ngân Lượng liên quan.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa sáng 4/11.

Bản luận tội xác định, từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, trong thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh, có tổng cộng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng, với tổng số tiền hơn 318,8 tỉ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, đại diện Viện kiểm sát xác định hành vi của Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam đã phạm tội “Rửa tiền”, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Đánh giá trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, Viện kiểm sát xác định Nguyễn Hòa Bình là người trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm tiếp tục duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng, đồng thời chỉ đạo việc trao đổi, thống nhất cách thức làm giả dữ liệu giao dịch để cung cấp cho cơ quan Công an.

Trong khi đó, hai bị cáo Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình.

Về các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát ghi nhận cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Đến cuối năm 2022, các bị cáo đã chủ động dừng những hành vi sai phạm. Bị Nguyễn Hòa Bình đã khắc phục toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.là 5,7 tỉ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 4/11.

Đối với Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, Viện kiểm sát xác định cả hai đều đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Thanh Tâm đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp độ 2.

Từ việc đánh giá vai trò, tính chất hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hòa Bình từ 9 đến 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Đối với Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam, mỗi bị cáo bị đề nghị mức hình phạt từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.