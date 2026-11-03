Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức từ 16-18 năm tù

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội và nêu quan điểm giải quyết vụ án. Ảnh: Hồng Nguyên

Sáng 3/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức và 22 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Bản luận tội nêu rõ, hành vi phạm tội của các bị cáo phạm tội Tham ô tài sản là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của Nhà nước, phạm tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước số lượng hoá đơn rất lớn, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, nên cần xét xử nghiêm, đảm bảo tính răn đe, có tác dụng phòng ngừa chung.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án.

Do vậy, đại diện VKSND TP Hà Nội khẳng định Cáo trạng của VKSND tối cao truy tố các bị cáo ra xét xử tại phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử nghiêm trị đối với bị cáo có vai trò chủ mưu, xuyên suốt, chiếm đoạt tài sản và không tích cực khắc phục hậu quả. Ảnh: Hồng Nguyên

Đại diện Viện kiểm sát cũng nhận định, còn có sơ hở, thiếu sót trong trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về việc kiểm tra, giám sát việc trích lập, chi sử dụng Quỹ BOG của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức.

Để xử lý nghiêm minh các bị cáo, trong vụ án này, khi quyết định hình phạt, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án được thực hiện trên nguyên tắc xử lý theo quy định tại Điều 3 Bộ luật Hình sự, nghiêm trị đối với bị cáo có vai trò chủ mưu, xuyên suốt, chiếm đoạt tài sản và không tích cực khắc phục hậu quả, đảm bảo nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự giữa các bị cáo trong cùng nhóm, căn cứ vào vị trí công tác, vai trò, tính chất, mức độ tham gia, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hậu quả thiệt hại.

Bên cạnh đó, vận dụng nguyên tắc xử lý tại Nghị quyết số 03 ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao; Nghị quyết số 29 ngày 24/4/2026, số 37 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật…; Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân để áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những bị cáo thành khẩn khai báo, có vai trò thứ yếu, giúp sức không đáng kể, thực hiện hành vi theo chỉ đạo của cấp trên, đã nộp lại khoản thu lợi bất chính, tích cực khắc phục hậu quả, có nhiều cống hiến, hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu….Từ đó, để quyết định mức hình phạt phù hợp đối với các bị cáo, đảm bảo nguyên tắc phân hoá.

Quang cảnh phiên tòa sáng 3/11.

Từ những phân tích và lập luận nêu trên, đại diện VKSND TP Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo theo nhóm tội danh, cụ thể như sau:

Đối với nhóm các bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức phạm các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”

Với bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Hội đồng quản trị) từ 14-15 năm tù về tội Tham ô tài sản, từ 2-3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội từ 16 năm - 18 năm tù; Phạt bổ sung 50 triệu đồng;

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng) bị đề nghị xử phạt từ 8-9 năm tù và từ 18 tháng -24 tháng tù. Tổng hợp hình phạt cho 2 tội là từ 9 năm 6 tháng - 11 năm tù.

Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc) từ 7-8 năm tù và từ 15 tháng -18 tháng tù; Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội từ 8 năm 3 tháng - 9 năm 6 tháng tù.

Lê Thanh An (Phó Tổng Giám đốc) từ 6-7 năm tù và từ 15 -18 tháng; Tổng hợp hình phạt chung từ 7 năm 3 tháng – 8 năm 6 tháng.

Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) từ 4-5 năm tù và từ 12-15 tháng tù. Tổng hợp hình phạt chung từ 5 năm - 6 năm 3 tháng tù.

Riêng đối với bị cáo Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) phạm tội “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế” bị đề nghị lần lượt từ từ 7-8 năm tù và 30-36 tháng tù. Tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là từ 9 năm 6 tháng tù -11 năm tù.

Bị cáo Chu Thị Thành tại phiên xét xử.

Nhóm bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” gồm:

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1989, nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (SN 1986, nhân viên Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng) bị đề nghị mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Đối với nhóm bị cáo phạm về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”:

Lê Thị Ngọc Lan (Thủ quỹ Công ty Thiên Minh Đức) từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Phạm Thị Quỳnh Trang (Nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức), Nguyễn Trường Sơn và Chu Việt Hùng (cùng là nhân viên Công ty Thiên Minh Đức) cùng bị đề nghị từ 10-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Dương Thị Thanh Hương và Lê Khắc Duẩn (cùng là nhân viên kế toán Công ty Thiên Minh Đức) cùng bị đề nghị từ 6-9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo;

Nhóm bị cáo phạm tội “Trốn thuế” gồm:

Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh) phạt tiền từ 800 – 1 tỉ đồng;

Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim) từ 30-36 tháng tù;

Trương Đình Hải (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngân Tín - Chi nhánh Hà Nội) từ 24-30 tháng tù.

Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín - Chi nhánh Hà Nội) từ 18-24 tháng tù;

Đỗ Thế Năng (Giám đốc Công ty BMT) phạt tiền từ 1,2 tỉ -1,5 tỉ đồng;

Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An Phát) phạt tiền từ 1 tỉ - 1,2 tỉ đồng

Đào Đăng Khải (Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc) phạt tiền từ 200-300 triệu đồng;

Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) từ 3-6 tháng tù;

Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc) từ 3-6 tháng tù.

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội. Ảnh: Hồng Nguyên

Buộc phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính

Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính.

Xác nhận các bị cáo Chu Thị Thành, Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An, Mai Anh Tuyên, Chu Đức Mạnh, Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Thị Ngọc Lan, Phạm Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Trường Sơn, Chu Việt Hùng, Dương Thị Thanh Hương và Lê Khắc Duẩn đã nộp lại và liên đới nộp lại toàn bộ tiền chiếm đoạt và hưởng lợi bất chính. Đối với số tiền các bị cáo nộp vượt quá số tiền phải khắc phục hậu quả, tại phiên tòa các bị cáo tự nguyện nộp sung quỹ Nhà nước, nên ghi nhận để sung quỹ nhà nước.

Buộc các bị cáo Hà Ngọc Vinh và bị cáo Cao Bảo Ngọc cùng chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho Công ty PVoil Vũng Áng theo vai trò, mức độ thực hiện hành vi phạm tội. Xác nhận bị cáo Cao Bảo Ngọc đã khắc phục số tiền chiếm đoạt là hơn 4,6 tỉ đồng.

Các bị cáo nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội và nêu quan điểm giải quyết vụ án. Ảnh: Hồng Nguyên

Xác nhận bị cáo Hà Ngọc Vinh đã khắc phục hơn 6,2 tỉ đồng. Tiếp tục phong tỏa các tài khoản Ngân hàng, tài khoản chứng khoán, sổ tiết kiệm, tạm ngừng giao dịch bất động sản đứng tên Hà Ngọc Vinh, Cao Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Phương Thảo để đảm bảo thi hành án.

Buộc các bị cáo phạm tội "Trốn thuế" phải nộp lại số tiền trốn thuế cho Ngân sách Nhà nước. Xác nhận các bị cáo Cao Bảo Ngọc, Mai Thị Kim, Trương Đình Hải, Phạm Đức Tiệp, Đỗ Thế Năng, Lê Mai Tú, Nguyễn Văn Công, Lê Văn Đồng, Trần Quốc Lộc và Đào Đăng Khải đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế.

Tịch thu sung công hệ thống máy tính, phương tiện điện tử thu giữ trong quá trình điều tra, do có liên quan đến hành vi phạm tội…