Viện kiểm sát đề nghị tù chung thân đối với Mr Pips và Mr Hunter

Sáng 4/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội đồng xét xử.

Sau nhiều ngày xét hỏi, phiên tòa bước sang ngày làm việc thứ tám với phần tranh luận. Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã công bố bản luận tội, nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức hình phạt đối với các bị cáo.

Theo đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 11 đến 12 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung đối với hai tội danh là tù chung thân.

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và từ 10 đến 11 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt chung đối với hai tội danh là tù chung thân.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu

Theo bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Các bị cáo sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gần 1.600 tỉ đồng của hơn 900 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, gây mất trật tự, trị an trên môi trường mạng.

Phân tích vai trò của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát xác định Phó Đức Nam là người chủ mưu, cầm đầu, giữ vai trò cao nhất trong đường dây lừa đảo.

Theo bản luận tội, Nam cùng một số đồng phạm cốt cán đã xây dựng hệ thống nhân sự nhiều tầng, với khoảng 40 văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Campuchia, sử dụng hơn 1.700 nhân viên để thực hiện hành vi phạm tội.

Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5, có tên tiếng Anh tương tự các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Tuy nhiên, những trang web này đều được lập trình sẵn, không thực hiện giao dịch đối ứng với thị trường thế giới.

Để tổ chức hoạt động, Nam còn chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa những công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại phục vụ ứng dụng Zoiper, mở tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán nhằm tiếp nhận tiền đầu tư của bị hại. Sau khi trừ chi phí hoạt động và phân chia cho các đối tượng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Đức Nam là người được hưởng lợi số tiền lớn nhất.

Quang cảnh phiên tòa sáng 4/11.

Viện kiểm sát xác định có đủ căn cứ kết luận Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hơn 900 vụ lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam còn sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, vàng và ngoại tệ nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản. Cụ thể, Nam sử dụng hơn 378,2 tỉ đồng mua 32 bất động sản; hơn 141 tỉ đồng để mua vàng; hơn 41,2 tỉ đồng để mua 1.720.500 USD và hơn 1.000 tỉ đồng mua 67.744 đô la Singapore.

Tổng số tiền Phó Đức Nam thực hiện hành vi rửa tiền được xác định là hơn 561,6 tỉ đồng. Viện kiểm sát xác định, hành vi của Nam đã cấu thành tội “Rửa tiền”, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Lê Khắc Ngọ chịu trách nhiệm chiếm đoạt hơn 339 tỉ đồng

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), đại diện Viện kiểm sát xác định đây là bị cáo có vai trò cao thứ hai trong đường dây, là đồng phạm tích cực, cùng Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu.

Theo bản luận tội, Ngọ được Phó Đức Nam giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh, tổ chức hoạt động dụ dỗ, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định Lê Khắc Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 339,5 tỉ đồng.

Ngoài hành vi lừa đảo, Ngọ còn sử dụng số tiền do phạm tội mà có để mua bất động sản, vàng nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản. Cụ thể, bị cáo sử dụng hơn 7,1 tỉ đồng mua 4 bất động sản và hơn 188 tỉ đồng mua 143 kg vàng nguyên khối.

2 bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trước bục khai báo.

Tổng số tiền Lê Khắc Ngọ thực hiện hành vi rửa tiền được xác định là hơn 195,3 tỉ đồng. Viện kiểm sát xác định hành vi của Ngọ đã phạm vào tội “Rửa tiền”, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Đánh giá về hành vi rửa tiền trong vụ án, đại diện Viện kiểm sát cho rằng các bị cáo đã xâm phạm chế độ quản lý kinh tế, tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội được luân chuyển qua nhiều tài khoản, chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tài sản, tạo ra nhiều tầng giao dịch, gây khó khăn cho việc xác minh nguồn gốc, điều tra và thu hồi tài sản.

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo nhận thức rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền nhưng vẫn thực hiện hành vi nhằm hợp pháp hóa tài sản. Số tiền các bị cáo rửa đều trên 500 triệu đồng, thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 4/11.

Từ kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đại diện VKSND TP Hà Nội xác định đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo có sự phân công, câu kết chặt chẽ để thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng với hành vi và hậu quả do mình gây ra.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt cả Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ mức án tù chung thân, tổng hợp hình phạt đối với hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.