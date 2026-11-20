Cuối giờ sáng ngày 20/11, đại diện Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội, VKSND tối cao nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) và các đơn vị liên quan.

Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhận định, tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu trong hồ sơ vụ án, xác định từ năm 2021 đến tháng 5/2025, Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - xã hội phụ trách Cục quản lý lao động ngoài nước (Cục QLLĐNN) biết và bỏ mặc “tình trạng” và đồng ý để Tống Hải Nam (nguyên Cục trưởng Cục QLLĐNN) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo mức từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được cấp Giấy phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, Nguyễn Bá Hoan đã đồng ý cho Tống Hải Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định tại Quy trình nên doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp Phiếu trả lời.

Qua đó, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam và một số cán bộ thuộc Cục QLLĐNN đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỉ đồng của các cá nhân thuộc 31 Công ty.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, từ năm 2020 đến năm 2025, các Công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định là chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã lập 2 hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ kế toán hơn 1.241 tỉ đồng, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244,2 tỉ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Gia Liêm, Lê Thanh Hà về tội “Nhận hối lộ” theo điểm c khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Lâm Sơn về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 365 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đình Thám về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh, tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, theo dõi; hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, với sự cấu kết tham gia của nhiều lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực lao động ngoài nước cùng các cán bộ, chuyên viên và các cá nhân, doanh nghiệp.

“Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan tổ chức, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào các cơ quan quản lý nhà nước”, đại diện Viện kiểm sát nêu.

Từ các phân tích trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ cho các bị cáo.

Các bị cáo đều được Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Cụ thể, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho từng bị cáo như sau:

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) giảm từ 12 - 24 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù);

Bị cáo Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) giảm từ 24 - 36 tháng tù (án sơ thẩm bị tuyên phạt 14 năm tù);

Nguyễn Gia Liêm (SN 1963, cựu Phó Cục trưởng) giảm từ 9 - 15 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù);

Lê Thanh Hà (cựu Trưởng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) giảm từ 9 - 12 tháng tù (án sơ thẩm 4 năm tù);

Nguyễn Thành Hưng (SN 1977, cán bộ Văn phòng) giảm từ 12 - 24 tháng tù (án sơ thẩm 7 năm tù);

Phan Thị Thu Trang (SN 1982, cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo) giảm từ 9 - 12 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù);

Nguyễn Đình Thám (Tổng Giám đốc Công ty cung ứng nguồn nhân lực JHL, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long) giảm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (án sơ thẩm 42 tháng tù);

Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) giảm từ 3 - 5 tháng tù (án sơ thẩm 2 năm tù);

Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) giảm từ 12 - 24 tháng tù (án sơ thẩm 6 năm tù);

Nguyễn Đức Nam (SN 1979, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sona) giảm từ 3- 6 tháng tù (án sơ thẩm 3 năm tù).