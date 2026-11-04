Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân đối với Mr.Pips, Mr.Hunter và 9-10 năm tù đối với Shark Bình

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo Viện kiểm sát, Mr.Pips và đồng phạm đã xây dựng một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế giả mạo để dụ dỗ nhà đầu tư, gây ra 920 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.560 tỷ đồng.

Mr.Pips giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm cao nhất. Số tiền chiếm đoạt được, Mr Pips đã sử dụng khoảng 561 tỷ đồng để thực hiện hành vi rửa tiền qua việc mua tài sản và tiền điện tử.

Bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr.Pips).

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ được xác định giữ vai trò cao thứ hai, cùng Mr.Pips tham gia chủ mưu và tích cực thực hiện hành vi phạm tội trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn này. Viện kiểm sát cáo buộc Mr.Hunter phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 340 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn tiền do phạm tội mà có, Mr.Hunter đã mua 4 bất động sản trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng và mua 143kg vàng nguyên khối với số tiền khoảng 188 tỷ đồng. Tổng số tiền được xác định liên quan hành vi rửa tiền của Mr Hunter khoảng 195 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter).

Sau khi công bố bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với 188 bị cáo; trong đó 2 bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) cùng bị đề nghị tù chung thân về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Để có thể lừa đảo số tiền hơn 1.560 tỷ đồng, đường dây của Mr.Pips có sự trợ giúp của Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark Bình”; Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng), thông qua hệ thống ví trung gian Ngân Lượng.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark Bình”).

Viện kiểm sát đánh giá hành vi của Shark Bình có thủ đoạn vô cùng tinh vi, làm méo mó nền kinh tế. Trong hơn 2 năm, tổng cộng 232 bị hại đã chuyển tiền nạp đầu tư vào các tài khoản ví Ngân Lượng, gần 320 tỉ đồng. Đây cũng là con số Shark Bình cùng 2 nhân viên bị truy tố hành vi rửa tiền.

Do đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình từ 9 - 10 năm tù về tội: “Rửa tiền”. Cùng tội danh này, hai nhân viên của Shark Bình là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam cũng bị đề nghị với mức án 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.