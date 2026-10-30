Viện kiểm sát công bố loạt lời khai mâu thuẫn của nhóm bảo vệ, an ninh cho Mr Pips

Công bố lời khai về hoạt động của tổ bảo vệ, an ninh

Chiều 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa tham gia xét hỏi các bị cáo.

Trong phần xét hỏi, đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã tham gia xét hỏi 3 bị cáo thuộc tổ bảo vệ, an ninh của Phó Đức Nam (Mr Pips), gồm: Nguyễn Trọng Mạnh, Ngô Tiến Hưng và Đinh Văn Cương.

Trả lời câu hỏi của Viện kiểm sát, bị cáo Nguyễn Trọng Mạnh khai không biết về hoạt động lừa đảo của công ty mà chỉ biết các nhân viên làm công việc telesale chứng khoán. Mạnh thừa nhận bản thân là thành viên tổ bảo vệ, an ninh nhưng phủ nhận việc đe dọa, uy hiếp các nhân viên sale.

Nhận thấy lời khai của bị cáo tại phiên tòa không thống nhất với tài liệu trong hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên đã công bố các bút lục ghi lời khai của Nguyễn Trọng Mạnh trong quá trình điều tra.

Theo nội dung bút lục được công bố, Mạnh từng khai được giao cùng Ngô Tiến Hưng quản lý bộ phận pháp chế, có nhiệm vụ kiểm tra các văn phòng tại Hà Nội. Khi nhân viên sale hẹn gặp trực tiếp khách hàng, Mạnh yêu cầu nhân viên cung cấp thông tin để bộ phận pháp chế kiểm tra, xác minh nhân thân khách hàng. Chỉ khi xác định khách hàng không có vấn đề gì, Mạnh mới cho phép nhân viên sale tiếp xúc.

Cũng theo lời khai của Mạnh trong quá trình điều tra, Ngô Tiến Hưng còn được Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ giao nhiệm vụ thiết lập quan hệ với các cơ quan chức năng nhằm tránh việc các văn phòng bị kiểm tra, xử lý.

Đại diện Viện kiểm sát tiếp tục công bố lời khai của Mạnh: “Anh Hưng nói với tôi, anh Hưng quen biết các công an quận, công an thành phố, xã hội đen cần giải quyết việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh ta và anh Ngọ”.

Tiếp tục xét hỏi, Kiểm sát viên công bố các bút lục liên quan đến nhận thức của Mạnh về hoạt động của công ty, thể hiện sự mâu thuẫn với lời khai tại phiên tòa khi bị cáo cho rằng không biết Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo lời khai trong hồ sơ điều tra, Mạnh biết Lê Khắc Ngọ nhiều lần thay đổi tên công ty, các văn phòng không treo biển hiệu và thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động. Bản thân Mạnh cũng tìm hiểu thông tin trên mạng và biết hoạt động telesale mời gọi khách hàng đầu tư chứng khoán chưa được Nhà nước cấp phép.

Từ những thông tin trên, Mạnh nhận thức được hoạt động của công ty là vi phạm pháp luật, có hành vi lừa đảo nhưng vẫn tiếp tục làm việc. “Bản thân tôi biết vậy nhưng vẫn cần tiền để trang trải cuộc sống”, Kiểm sát viên công bố lời khai của Mạnh trong quá trình điều tra.

Quang cảnh phiên tòa.

Làm rõ những tin nhắn đi “trinh sát” tại trụ sở Công an

Tiếp đó, đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia xét hỏi bị cáo Ngô Tiến Hưng về nhiệm vụ của tổ bảo vệ, an ninh và vai trò của bị cáo trong quá trình hoạt động của công ty.

Trước Hội đồng xét xử, Hưng khai bộ phận bảo vệ chỉ có nhiệm vụ kiểm tra các văn phòng, giải quyết những vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự và thông báo cho Công an phường khi cần thiết. Tuy nhiên, khi được yêu cầu làm rõ nhiệm vụ cụ thể của bản thân và hoạt động của tổ bảo vệ, an ninh, Hưng nhiều lần trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi.

Đại diện Viện kiểm sát tiếp tục yêu cầu Hưng giải thích nội dung những tin nhắn trong nhóm bảo vệ liên quan đến việc bị cáo đi “trinh sát” tại trụ sở Công an quận Cầu Giấy vào tháng 10/2024, đồng thời cử các thành viên khác đến chung cư GoldMark City (Hà Nội) để nắm tình hình.

Hưng khai, thời điểm đó, bị cáo nghe thông tin một đường dây forex bị Công an quận Cầu Giấy triệt phá nên đã đến khu vực cổng trụ sở Công an quận để quan sát, thăm dò tình hình. Tại chung cư GoldMark City, do nghe tin một số người liên quan đến đường dây trên bị bắt giữ, Hưng cũng cử người đến tìm hiểu. Sau sự việc, Hưng rời khỏi Hà Nội, sau đó sang Campuchia. Khi bị cơ quan Công an phát lệnh truy nã, Hưng đã trở về nước đầu thú.

Tại phiên tòa, Hưng tiếp tục khai không biết công ty hoạt động lừa đảo, không được ai cảnh báo nên không nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật.

Trước những lời khai này, đại diện Viện kiểm sát đã công bố các bút lục ghi lời khai của Ngô Tiến Hưng trong quá trình điều tra, liên quan đến mô hình hoạt động của công ty và nhiệm vụ đe dọa, uy hiếp nhân viên sale.

Bị cáo Phó Đức Nam trước bục khai báo.

Theo nội dung được công bố, Hưng khai được Lê Khắc Ngọ tuyển dụng vào làm việc tại công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế, với mức lương 15 triệu đồng/tháng. Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam thành lập nhóm an ninh, gồm Hưng, Mạnh và một số nhân viên khác. Nhóm này được giao nhiệm vụ “dằn mặt” những nhân viên sale tự ý nghỉ việc không có lý do hoặc không chấp hành các quy định của công ty.

Đặc biệt, nhóm an ninh còn được giao nhiệm vụ đe dọa những nhân viên nghỉ việc, yêu cầu không được tiết lộ thông tin về hoạt động của công ty ra bên ngoài.

Liên quan đến các tin nhắn đi “trinh sát”, theo lời khai của Hưng trong quá trình điều tra, tối 24/10/2024, Phó Đức Nam thông báo Công an quận Cầu Giấy đang thực hiện “nhiệm vụ gì đó” và bảo Hưng “té đi”.

Sau khi nhận được thông tin, Hưng đã chỉ đạo thành viên nhóm an ninh đến khu vực cổng trụ sở Công an quận Cầu Giấy để nghe ngóng, quan sát xem có đông người hay không, đồng thời cử người đến chung cư GoldMark City để nghe ngóng tình hình.

“Sáng hôm sau, tôi biết Nam bị công an đưa về khám xét tại tòa nhà 28 Nguyễn Cơ Thạch nên tôi bỏ trốn lên Kim Bôi (Hòa Bình), sau đó đi xe khách vào Tây Ninh làm thủ tục sang Campuchia, trốn tránh sự truy bắt của công an”, Kiểm sát viên công bố lời khai của Hưng khi làm việc với Cơ quan điều tra. Cũng trong các bút lục được công bố, Hưng khai bản thân biết rõ công ty của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát công bố những lời khai trên, Hưng xác nhận nội dung đã khai tại Cơ quan điều tra. Tuy nhiên, bị cáo vẫn phủ nhận việc đe dọa, “dằn mặt” nhân viên sale, cho rằng bản thân chỉ nói chuyện bình thường với các nhân viên.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Thừa nhận từng đánh, tát nhân viên sale

Cũng tại phiên tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi bị cáo Đinh Văn Cương, một thành viên khác thuộc tổ bảo vệ, an ninh của Phó Đức Nam.

Trả lời câu hỏi của Kiểm sát viên, Cương khai được Ngô Tiến Hưng chỉ đạo xử lý những nhân viên có sai phạm trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng bản thân chỉ gặp gỡ, nói chuyện với nhân viên, không đánh đập hoặc sử dụng vũ lực.

Trước lời khai này, đại diện Viện kiểm sát tiếp tục công bố bút lục ghi lời khai của Cương trong quá trình điều tra, thể hiện nội dung không thống nhất với lời khai tại phiên tòa. “Khi vào làm việc được 3 tháng, anh Hưng, anh Mạnh nói với tôi nhân viên sale tại các văn phòng có sai phạm thì tôi đi cùng để đe dọa”, Kiểm sát viên công bố lời khai của Cương.

Theo nội dung tường trình của Cương trong hồ sơ vụ án, tháng 10/2023, bị cáo cùng Ngô Tiến Hưng và Nguyễn Trọng Mạnh đến giải quyết vụ việc liên quan đến một nhân viên có sai phạm. Tại đây, Cương đã chửi và đánh nhân viên này.

Đến tháng 11/2023, Cương tiếp tục có hành vi tát một nhân viên sale theo chỉ đạo của Hưng và Mạnh.

Về nhận thức đối với hoạt động của công ty, tại phiên tòa, Cương cũng khai không biết Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ tổ chức hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, theo lời khai tại Cơ quan điều tra được Kiểm sát viên công bố, sau một thời gian làm việc, Cương nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động của công ty.

Cụ thể, công ty không treo biển hiệu, không rõ người đứng đầu; các nhân viên sale làm việc trong những văn phòng luôn khóa kín cửa, không cho người lạ ra vào và hạn chế tiếp xúc với người bên ngoài.

“Sau một thời gian làm việc tại công ty, tôi nhận thấy công ty không treo biển hiệu, không biết chủ là ai, công ty hoạt động kinh doanh nhưng sale làm việc tại văn phòng khóa kín cửa, không cho người lạ vào, không tiếp xúc với người bên ngoài, hoạt động mờ ám bí mật. Tháng 9/2024, anh Hưng, anh Mạnh nói công ty đang hoạt động lừa đảo về chứng khoán”, đại diện Viện kiểm sát công bố lời khai của Cương trong quá trình điều tra.

Sau khi công bố nội dung trên, Kiểm sát viên đặt câu hỏi: “Bị cáo có xác nhận lời khai này không?”.

Trước Hội đồng xét xử, bị cáo Đinh Văn Cương xác nhận nội dung lời khai được đại diện Viện kiểm sát công bố là đúng.