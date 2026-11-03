Viện kiểm sát bác quan điểm của luật sư bào chữa cho Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức

Chiều 3/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) và 22 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đối đáp với những quan điểm bào chữa của các luật sư, bị cáo đưa ra.

Đại diện VKSND TP Hà Nội đã đối đáp với những quan điểm bào chữa của các luật sư, bị cáo trong phần tranh luận.

Đáng chú ý, trong phần tranh luận tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đều bày tỏ cảm ơn đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án thể hiện sự nhân văn, khoan hồng của pháp luật.

Nhiều luật sư bày tỏ sự cảm ơn Viện kiểm sát đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, căn cứ pháp lý, áp dụng các Nghị quyết cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ hơn so với khung hình phạt đã truy tố.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều ngày 3/11. Ảnh: Hồng Nguyên

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã đối đáp với từng nhóm vấn đề mà các luật sư đưa ra quan điểm.

Đối với quan điểm của luật sư bào chữa cho bị cáo Chu Thị Thành cho rằng, Viện kiểm sát đề nghị mức án nặng đối với bị cáo Chu Thị Thành. Bị cáo Thành cũng không dùng tiền tham ô cho mục đích cá nhân mà phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp, đại diện Viện kiểm sát bác quan điểm này.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, tại Công ty Thiên Minh Đức, bị cáo Thành chiếm đến 77%, con bị cáo Thành là ông Chu Đăng Khoa chiếm 22%, còn lại gia đình, họ hàng. Như vậy việc chiếm đoạt quỹ BOG của bị cáo Chu Thị Thành là rất rõ với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Viện kiểm sát đánh giá đây là việc chiếm đoạt của cá nhân là bị cáo Chu Thị Thành.

Một số luật sư cũng trình bày xem xét đến bối cảnh phạm tội của các bị cáo khi dịch Covid bùng phát, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, trong bối cảnh đó cả nước tập trung mọi nguồn lực để chống dịch, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiệm các quy định nhưng các doanh nghiệp này lại lợi dụng bối cảnh đó để phạm tội. Đây không thể xem là tình tiết giảm nhẹ mà ngược lại là tăng nặng nhưng Viện kiểm sát đã cân nhắc.

Trong phần tranh luận, nhiều luật sư cũng cho rằng mức án mà Viện kiểm sát đề nghị cho thân chủ của mình là nặng, đối đáp quan điểm này, đại diện Viện kiểm sát khẳng định và chứng minh mức án Viện kiểm sát đề nghị đối với 23 bị cáo đã là rất nhẹ, đảm bảo tính nhân văn và khoan hồng của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát chia sẻ với vai trò của luật sư bào chữa luôn muốn thân chủ của mình được mức án nhẹ nhất có thể. Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, việc đề nghị mức án đối với các bị cáo phải căn cứ vào quy định pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát đối đáp với quan điểm của luật sư, bị cáo. Ảnh: Hồng Nguyên

Đại diện Viện kiểm sát dẫn chứng, đối với tội “Tham ô tài sản” mức án cao nhất từ 20 năm đến tù Chung thân. Như trường hợp bị cáo Hà Ngọc Vinh (Nhân viên PVOIL Vũng Áng) Viện kiểm sát đề nghị mức cao nhất là tù Chung thân vì tham ô số tiền đặc biệt lớn hơn 94 tỉ đồng nhưng bị cáo chỉ khắc phục hậu quả không đáng kể so với số tiền đã chiếm đoạt.

Cùng tội danh “Tham ô tài sản”, các bị cáo khác, Viện kiểm sát đều đề nghị mức án nhẹ, dưới khung hình phạt. Như bị cáo bị cáo Chu Thị Thành với vai trò chủ mưu, cầm đầu Viện kiểm sát đã đề nghị mức án dưới cả khung 2. Do đó, trường hợp bị cáo Chu Thị Thành không thể đề nghị giảm thêm được nữa.

Đối với một số bị cáo là đồng phạm với vai trò giúp sức, Viện kiểm sát đã đề nghị mức án vượt khung, cáo trạng truy tố khung 4 mà đề nghị khung 2.

Có luật sư cũng nêu quan điểm cho rằng, trong vụ án này có lỗi của PVOIL Vũng Áng, đại diện Viện kiểm sát đối đáp, quá trình điều tra vụ án này, Viện kiểm sát đã làm việc với PVOIL Vũng Áng tại Hà Tĩnh và mời một số cá nhân đến trụ sở Bộ Công an làm việc. Trên cơ sở lời khai của bị cáo Hà Ngọc Vinh, Viện kiểm sát nhận thấy không có lỗi của PVOIL Vũng Áng. Đánh giá khách quan, xác định rằng PVOIL Vũng Áng có sơ hở, việc này PVOIL Vũng Áng đã khắc phục kịp thời.

Đại diện Viện kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo đều ăn năn, hối cải, tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị luật sư, bị cáo liệt kê và nộp đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ để Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc khi lượng hình.

Sau khi Viện kiểm sát đối đáp các quan điểm của luật sư và bị cáo, Hội đồng xét xử hỏi các luật sư và các bị cáo có tranh luận lại quan điểm đối đáp của Viện kiểm sát. Các luật sư và bị cáo không tranh luận gì thêm.

Trước khi Hội đồng xét xử nghị án kéo dài, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Bị cáo Chu Thị Thành. Ảnh: Hồng Nguyên

Trước bục khai báo, bị cáo Chu Thị Thành cho biết, qua 2 ngày xét xử, bị cáo đã nhận thức hành vi sai phạm của mình. Bị cáo cũng xin HĐXX xem xét cho nhân viên, thuộc cấp của mình chỉ là người làm công hưởng lương vì bị cáo mà vướng vòng lao lý, được hưởng sự khoan hồng, mức án nhẹ nhất.

Bị cáo Chu Thị Thành mong HĐXX tuyên bản án khoan hồng để bị cáo sớm được trở về với gia đình, bị cáo năm nay đã 67 tuổi. Hơn công việc của doanh nghiệp còn hàng nghìn người và các khoản thuế, ngân hàng và những dự án đang dở dang đang chờ bị cáo và không thể thực hiện được.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên. Ảnh: Hồng Nguyên

Còn bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức) cũng trình bày bản thân đã nhận thức đầy đủ về sai phạm của mình. Bị cáo xin HĐXX xem xét, cân nhắc cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ hơn. Bị cáo cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu Thị Thành vì đã có tuổi.

Bị cáo Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức) cũng trình bày bản thân nhận thức được hành vi sai phạm của mình gây ra và chỉ mong HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng nhất của pháp luật.

Bị cáo Lê Thanh An (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức) nói, đến thời điểm này bị cáo đã bị tạm giam gần 2 năm, bị cáo nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Bị cáo rất ăn năn hối cải, bị cáo xin cúi đầu nhận tội, mong HĐXX cho bị cáo bản án khoan hồng để bị cáo sớm được trở về với gia đình.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hồng Nguyên

Các bị cáo khác cũng trình bày qua những ngày diễn ra phiên tòa, bản cáo trạng, luận tội và đối đáp, tranh luận giữa đại diện Viện kiểm sát và quan điểm của luật sư, bị cáo thì các bị cáo đã nhận thức đầy đủ về hành vi phạm tội của mình.

Các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn, hối cải và mong Hội đồng xét xử tuyên mức án thấu tình, đạt lý để các bị cáo sớm được trở về với gia đình, xã hội.

Hội đồng xét xử đã quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều ngày 5/11/2026.