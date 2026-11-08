Viện kiểm sát bác quan điểm bào chữa cho Mr Hunter, làm rõ vai trò chủ mưu và rửa tiền

Làm rõ vai trò chủ mưu, cầm đầu của Lê Khắc Ngọ

Ngày 8/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục phần tranh luận.

Hội đồng xét xử.

Trước đó, Lê Khắc Ngọthực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã đối đáp với các luận cứ bào chữa của luật sư liên quan đến vai trò, trách nhiệm hình sự của bị cáo Lê Khắc Ngọ.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Khắc Ngọ đề nghị xem xét lại việc xác định vai trò của bị cáo trong vụ án. Theo luật sư, Phó Đức Nam bắt đầu tổ chức hoạt động các sàn giao dịch từ năm 2017, chủ động làm việc với nhóm của Uran để xây dựng cơ chế, hệ thống vận hành.

Đến năm 2019, khi Ngọ tham gia, hệ thống đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Vì vậy, luật sư cho rằng Ngọ không giữ vai trò chủ mưu mà chỉ tham gia giúp sức trong một công đoạn nhất định.

Đối đáp quan điểm trên, đại diện Viện kiểm sát phân tích, bộ phận kinh doanh (Sales) gồm hệ thống các văn phòng được Phó Đức Nam giao cho Lê Khắc Ngọ quản lý. Tại miền Bắc và miền Trung, Ngọ đã gây dựng, phát triển 28 văn phòng kinh doanh. Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt, từ tháng 8/2023, Ngọ tiếp tục được Nam giao phụ trách các văn phòng tại miền Nam, mở rộng phạm vi quản lý trên toàn hệ thống.

Đại diện VKSND TP Hà Nội đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư tại phiên tòa.

Theo đại diện Viện kiểm sát, Ngọ tích cực thành lập, phát triển các văn phòng kinh doanh từ miền Bắc vào miền Nam, qua đó thu hút nhiều khách hàng tham gia đầu tư. Hoạt động này được xác định có sự bàn bạc, thống nhất với Phó Đức Nam nhằm tổ chức hệ thống chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại với số tiền đặc biệt lớn.

Đáng chú ý, tài liệu điều tra thể hiện từ tháng 1/2023, Ngọ đã được hưởng 1/6 lợi nhuận của toàn bộ hệ thống tại Việt Nam. Sau tháng 8/2023, Ngọ được chia từ 3% đến 5% lợi nhuận chung của hệ thống, không chỉ riêng bộ phận kinh doanh do mình trực tiếp quản lý.

Đại diện Viện kiểm sát viện dẫn các bút lục 2598, 2599, thể hiện Nam và Ngọ cùng bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động tại Việt Nam, từ phát triển văn phòng, đưa các sàn giao dịch mới vào hoạt động đến tổ chức triển khai.

Sau khi sang Campuchia, Ngọ còn cùng Nam bàn bạc việc phân công bộ phận RET phụ trách các văn phòng kinh doanh, đồng thời trực tiếp chỉ đạo hoạt động của bộ phận này.

Từ những căn cứ trên, Viện kiểm sát xác định Lê Khắc Ngọ là một trong những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng Phó Đức Nam.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cũng phân định vai trò của Ngọ theo từng giai đoạn. Trong thời gian từ năm 2019 đến giữa năm 2023, Ngọ tham gia giúp sức cho Nam ở một số công đoạn, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Nam nên được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực.

Ở giai đoạn sau, khi được giao quản lý, mở rộng hoạt động trên toàn hệ thống và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng, vai trò của Ngọ có sự thay đổi. Do đó, Viện kiểm sát khẳng định việc đánh giá vai trò của bị cáo là có căn cứ.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ trước bục khai báo.

Không chấp nhận đề nghị loại trừ trách nhiệm đối với các bị hại

Trước việc luật sư bào chữa đề nghị xem xét trách nhiệm của Lê Khắc Ngọ đối với các bị hại, trong đó có những trường hợp luật sư cho rằng không trực tiếp liên quan đến bị cáo.

Đối với bị hại số 46 là anh Bùi Nguyên Lâm, luật sư cho rằng người này trực tiếp liên hệ với Phó Đức Nam, số tiền thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng, do đó đề nghị loại trừ trách nhiệm của Ngọ.

Đối đáp, đại diện Viện kiểm sát cho biết tài liệu điều tra thể hiện anh Lâm có nhắn tin với tài khoản Facebook mang tên Phó Đức Nam, nhưng tài khoản này do bộ phận marketing quản lý. Sau đó, Nam giới thiệu bị hại liên hệ với nhân viên kinh doanh để được hướng dẫn đầu tư vào sàn Jpexchange.

Thời điểm anh Lâm bắt đầu đầu tư là ngày 5/6/2024, khi Lê Khắc Ngọ vẫn phụ trách bộ phận Sales tại miền Bắc. Ngoài ra, Ngọ còn được chia lợi nhuận trên toàn hệ thống. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát xác định Ngọ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại của bị hại này.

Liên quan đến sàn IQX, luật sư đề nghị xem xét loại trừ trách nhiệm của Ngọ đối với 5 trường hợp bị hại, gồm các vụ số 14, 15, 16, 17 và 49, với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng, do Ngọ chưa nhận được lợi nhuận từ hoạt động của sàn.

Đối đáp nội dung này, đại diện Viện kiểm sát viện dẫn lời khai của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, thể hiện cuối năm 2022, Nam trao đổi, rủ Ngọ cùng phát triển sàn IQX nhằm tiếp cận thị trường thông qua các đối tượng môi giới tự do. Sau khi Ngọ đồng ý, Nam liên hệ với Uran qua Telegram để đề nghị thiết lập sàn IQX Trade với cơ chế trả thưởng khác các sàn forex đang hoạt động.

Khoảng một tháng sau, sàn IQX được thiết lập. Nam điều chuyển Nguyễn Mạnh Dũng sang quản lý kinh doanh, còn Ngọ phụ trách tìm thuê văn phòng và quản lý bộ phận pháp chế. Ngọ đã tìm được địa điểm tại tầng 4 và tầng 5 tòa nhà The Nine, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, để tổ chức hoạt động.

Quang cảnh phiên tòa.

Theo lời khai của Ngọ, Nam từng thỏa thuận khi sàn IQX đi vào hoạt động, Ngọ được hưởng 1 USD cho mỗi lượt giao dịch (slot). Tuy nhiên, thực tế sàn chưa có lợi nhuận.

Lời khai của Nguyễn Mạnh Dũng cũng thể hiện, cuối tháng 3/2023, Ngọ trao đổi để Dũng tham gia quản lý sàn IQX. Văn phòng do Dũng phụ trách có khoảng 30-40 nhân viên, thực hiện việc liên hệ, hướng dẫn khách hàng mở tài khoản và giao dịch. Mỗi lượt giao dịch, nhóm Dũng được hưởng 18 USD, trong đó Dũng nhận 3 USD, nhân viên tư vấn nhận 15 USD.

Đại diện Viện kiểm sát xác định các bị hại trong vụ số 14, 15, 16 và 17 đều đã đến văn phòng tại tòa nhà The Nine. Riêng bị hại số 49 đầu tư từ ngày 3/6/2024, thời điểm Bùi Trung Đức đã bị bắt và Ngọ phụ trách quản lý chung. Do đó, mặc dù chưa được hưởng hoa hồng từ sàn IQX, Lê Khắc Ngọ vẫn phải chịu trách nhiệm đối với những trường hợp bị hại này.

Đối với quan điểm của luật sư về 243 vụ việc chưa được làm rõ, đại diện Viện kiểm sát cho biết danh sách bị hại và số tiền thiệt hại đã được thể hiện trong kết luận điều tra bổ sung, phụ lục kèm theo cáo trạng.

Viện kiểm sát cũng làm rõ, bị hại trong vụ án số 68 là Nguyễn Anh Mỹ đã đến các văn phòng tại số 19 Duy Tân và 14 Phạm Văn Bạch, Hà Nội, để đầu tư sau ngày 1/8/2023, nên thuộc trách nhiệm của Ngọ. Trong khi đó, các vụ số 112 và 189 không nằm trong danh sách những bị hại mà Viện kiểm sát xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm.

Từ đó, đại diện Viện kiểm sát không chấp nhận quan điểm đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung, đồng thời khẳng định Ngọ có trách nhiệm khắc phục thiệt hại cho các bị hại theo danh sách và số tiền được xác định trong phụ lục cáo trạng.

Các luật sư tham gia tố tụng tại phiên tòa.

Làm rõ nguồn tiền mua 142 kg vàng và nhiều bất động sản

Đối với tội “Rửa tiền”, luật sư bào chữa cho rằng chưa đủ căn cứ xác định Lê Khắc Ngọ thực hiện hành vi phạm tội.

Theo luật sư, số vàng bị thu giữ chỉ là tài sản Ngọ tích lũy, cất giữ, không phải hoạt động kinh doanh vàng hoặc chuyển hóa tài sản. Đối với các bất động sản, luật sư cho rằng có tài sản được hình thành từ nguồn tiền hợp pháp trước khi Ngọ tham gia hoạt động cùng Phó Đức Nam.

Đối đáp quan điểm trên, đại diện Viện kiểm sát viện dẫn nhiều biên bản hỏi cung có sự tham gia của luật sư, trong đó Ngọ khai rõ nguồn tiền sử dụng để mua vàng và bất động sản.

Theo biên bản hỏi cung ngày 16/1/2026, Cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 142 kg vàng tại hai căn hộ 0307 tòa S1 và 3903 tòa Diamond. Ngọ khai từ năm 2021 đến khoảng tháng 3/2023 đã nhiều lần mua vàng của một phụ nữ sử dụng tài khoản Telegram tên “Liễu”, do Phó Đức Nam giới thiệu. Tổng số vàng mua là 142 miếng, mỗi miếng nặng 1 kg, với giá khoảng 1,2 - 1,3 tỉ đồng/miếng tùy thời điểm.

Đáng chú ý, tại bút lục 155067, Ngọ khai đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua 142 kg vàng với tổng số tiền hơn 188,2 tỉ đồng. Theo đại diện Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã trực tiếp tham gia hỏi cung Lê Khắc Ngọ cùng luật sư Nguyễn Thị Hương nhằm làm rõ người bán vàng, số lượng và giá trị từng lần giao dịch.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Viện kiểm sát cũng viện dẫn lời khai của Nguyễn Thanh Tâm về việc Phó Đức Nam sử dụng tiền mặt để mua vàng, qua đó làm rõ phương thức chuyển đổi tiền thành vàng trong hệ thống.

Từ những tài liệu này, đại diện Viện kiểm sát cho rằng có căn cứ bác bỏ lời khai của Ngọ tại phiên tòa về việc bộ phận kế toán do Chica phụ trách chủ động trả lợi nhuận bằng vàng.

Đối với các bất động sản, đại diện Viện kiểm sát tiếp tục viện dẫn biên bản hỏi cung ngày 2/6/2026 và những tài liệu liên quan. Theo đó, Lê Khắc Ngọ khai đã sử dụng tiền thu lợi trong quá trình làm việc với Phó Đức Nam để góp mua các căn hộ tại khu Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.

Trong đó, đối với căn hộ S2.2906, Ngọ góp hơn 1,625 tỉ đồng và khai nguồn tiền này do phạm tội mà có. Đối với căn hộ S3.3417, Ngọ góp 1,25 tỉ đồng, cũng từ nguồn tiền thu lợi khi hoạt động cùng Nam. Riêng căn hộ S2.2911, Ngọ khai nguồn tiền mua có phần tích góp của vợ chồng, khoản vay từ mẹ và một phần thu lợi trong quá trình làm việc với Phó Đức Nam.

Ngoài ra, Ngọ còn khai đã mua một bất động sản tại khu tái định cư Hòa Thọ - Hòa Nhơn, TP Đà Nẵng, với giá 2,2 tỉ đồng. Theo lời khai, người bán là chị Lê Đình Minh Hiền, từng đầu tư vào các sàn giao dịch của nhóm Nam và bị thua lỗ. Để có tiền trả nợ, chị Hiền đề nghị Ngọ hỗ trợ mua lại bất động sản. Tại Cơ quan điều tra, Ngọ khai nguồn tiền mua bất động sản này cũng do phạm tội mà có.

Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh, xuyên suốt quá trình điều tra, nhiều lời khai của Lê Khắc Ngọ thể hiện bị cáo đã sử dụng tiền thu lợi từ hoạt động cùng Phó Đức Nam để mua vàng và bất động sản.

Theo quan điểm của Viện kiểm sát, việc sử dụng tiền do phạm tội mà có để thực hiện các giao dịch mua bất động sản là hành vi chuyển hóa, che giấu nguồn gốc tiền. Đối với 142 kg vàng, Viện kiểm sát xác định việc sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua vàng, sau đó cất giữ tại két, cũng nhằm che giấu nguồn tiền.

Từ các căn cứ nêu trên, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm xác định hành vi của Lê Khắc Ngọ có đủ yếu tố cấu thành tội “Rửa tiền”, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.