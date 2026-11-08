Viện kiểm sát bác quan điểm bào chữa cho bố của Mr Pips, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 165 tỉ đồng

Tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố, đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã đối đáp với các luận cứ bào chữa của luật sư liên quan đến hành vi rửa tiền của Phó Đức Tuấn trong việc nhận, cất giấu 7 tỉ đồng và trách nhiệm của Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu liên quan đến các giao dịch mua bán bất động sản bằng nguồn tiền của Phó Đức Nam.

Đại diện VKSND TP Hà Nội đối đáp với các luận cứ bào chữa của các luật sư.

Làm rõ thủ đoạn hợp thức hóa 7 tỉ đồng bằng giấy vay nợ

Đối đáp với quan điểm của luật sư bào chữa cho Phó Đức Tuấn về tội “Rửa tiền”, đại diện Viện kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo đại diện Viện kiểm sát, khi gặp Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, Tuấn đã biết Phó Đức Nam bị cơ quan Công an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuấn cũng biết số tiền 7 tỉ đồng mà Phó Đức Thắng nhờ giữ hộ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Nam. Tuy nhiên, bị cáo vẫn nhận tiền, sau đó tìm cách che giấu nhằm tránh việc cơ quan chức năng xác minh, thu giữ.

Cụ thể, ngày 2/11/2024, Tuấn chở Phó Đức Thắng đến một chi nhánh Ngân hàng Techcombank để rút 7 tỉ đồng tiền mặt. Sau khi nhận tiền, Tuấn liên hệ với mẹ vợ là bà Trần Thị Minh Lộc, đề nghị cung cấp số tài khoản ngân hàng.

Tiếp đó, Tuấn mang toàn bộ số tiền đến Ngân hàng SHB để nộp vào tài khoản đứng tên bà Lộc.

Đáng chú ý, sau khi Phó Đức Thắng bày tỏ lo ngại số tiền trên có thể bị cơ quan Công an thu giữ, Tuấn đã hướng dẫn Thắng viết giấy vay nợ với nội dung vay bà Lộc 10 tỉ đồng. Mục đích của việc lập giấy vay nợ là tạo căn cứ giả để giải thích nguồn gốc số tiền 7 tỉ đồng nếu cơ quan chức năng tiến hành xác minh.

Không chỉ hướng dẫn Phó Đức Thắng viết giấy vay tiền, Tuấn còn dặn bà Lộc nếu có người hỏi thì trình bày đây là khoản tiền cho Thắng vay. Sau đó, Tuấn tiếp tục hướng dẫn bà Lộc chia số tiền thành 4 sổ tiết kiệm.

Đại diện Viện kiểm sát viện dẫn biên bản hỏi cung Phó Đức Tuấn tại bút lục 17460, trong đó bị cáo thừa nhận đã nghĩ ra cách để Phó Đức Thắng viết giấy vay tiền của mẹ vợ nhằm hợp thức hóa khoản tiền 7 tỉ đồng.

Quang cảnh phiên tòa.

Tại biên bản hỏi cung ngày 3/4/2025 do Kiểm sát viên tiến hành, Tuấn tiếp tục khai rõ quá trình đưa Thắng đi rút tiền, chuyển tiền vào tài khoản bà Lộc và lập giấy vay nợ. Theo lời khai của Tuấn, việc rút tiền mặt và chia nhỏ số tiền xuất phát từ lo ngại cơ quan Công an sẽ thu giữ tài sản.

Đại diện Viện kiểm sát cho biết lời khai của Phó Đức Tuấn phù hợp với lời khai của Phó Đức Thắng và bà Trần Thị Minh Lộc. Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã thu giữ giấy viết tay thể hiện nội dung Phó Đức Thắng vay bà Lộc 10 tỉ đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ trên, đại diện Viện kiểm sát xác định Phó Đức Tuấn đã thực hiện hành vi che giấu, hợp thức hóa nguồn gốc khoản tiền 7 tỉ đồng do Phó Đức Nam phạm tội mà có, đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Rửa tiền”.

Tuy nhiên, khi đề nghị HĐXX quyết định hình phạt, Viện kiểm sát đã xem xét nguyên nhân, bối cảnh phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ của Phó Đức Tuấn, đồng thời không đánh giá bị cáo có yếu tố thu lợi từ hành vi này.

Bác quan điểm cho rằng giao dịch trước khi Nam bị bắt không phải rửa tiền

Đối với các luận cứ bào chữa cho Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, luật sư cho rằng những giao dịch tài sản được thực hiện trước thời điểm Phó Đức Nam bị bắt không đủ căn cứ xác định là hành vi rửa tiền.

Đối đáp nội dung này, đại diện Viện kiểm sát khẳng định việc truy tố các bị cáo là có căn cứ, đồng thời viện dẫn nhiều lời khai của Phó Đức Thắng trong quá trình điều tra.

Theo biên bản hỏi cung ngày 16/11/2024, Phó Đức Thắng khai từ năm 2017, khi Nam bắt đầu kinh doanh chứng khoán phái sinh, nên bị cáo đã tìm hiểu về loại hình đầu tư này.

Luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại tại phiên tòa.

Đến đầu năm 2021, khi biết Nam mua một căn hộ tại Thảo Điền với giá khoảng 20,5 tỉ đồng, vợ chồng bị cáo bắt đầu chú ý đến nguồn tiền của con trai. Sau đó, vợ bị cáo tìm hiểu trên mạng xã hội và thấy Nam thường xuyên đăng tải hình ảnh siêu xe, đồng hồ đắt tiền.

Theo lời khai của Thắng, vợ chồng bị cáo nhận thấy Nam có quá nhiều tiền nên khuyên con trai dừng hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Bị cáo Thắng khai bản thân cho rằng với hoạt động kinh doanh thông thường, Nam khó có thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Khi bị cáo hỏi, Nam trấn an rằng hoạt động của mình không vi phạm pháp luật và có đội ngũ tư vấn pháp lý trình độ chuyên môn cao.

Đại diện Viện kiểm sát cũng viện dẫn lời khai của Phó Đức Thắng về mối quan hệ giữa Nam và Bùi Trung Đức.

Theo đó, Thắng biết Nam và Đức cùng kinh doanh chứng khoán phái sinh, thường xuyên liên hệ, trao đổi công việc. Năm 2023, khi Đức bị bắt, Thắng biết vụ việc có liên quan đến hoạt động của con trai mình.

Tại biên bản hỏi cung ngày 14/5/2026, Phó Đức Thắng khai từ năm 2020, Nam bắt đầu có nhiều tiền và nhờ bị cáo đứng tên một số bất động sản tại TP Hồ Chí Minh. Đến cuối năm 2021, đầu năm 2022, khi Nam mua hai căn hộ tại tháp Crown, khu The Grand Hà Nội (tại số 22–24 phố Hàng Bài và 25–27 phố Hai Bà Trưng), với giá trị hơn 214 tỉ đồng, Thắng thực sự lo lắng về nguồn gốc số tiền.

Phó Đức Thắng khai đã nghi ngờ hoạt động kinh doanh của Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật mới tạo ra nguồn tiền lớn như vậy. Do đó, Thắng nhiều lần khuyên Nam dừng công việc nhưng không được chấp nhận. Khi bị cáo tiếp tục khuyên nhủ, Nam đã chặn liên lạc.

Bị cáo Phó Đức Nam và bị cáo Lê Khắc Ngọ trước bục khai báo.

Đáng chú ý, tại Cơ quan điều tra, Phó Đức Thắng thừa nhận việc giúp Nam đứng tên, mua bán các bất động sản bằng nguồn tiền do Nam vi phạm pháp luật mà có là hành vi rửa tiền. Bị cáo khai rất hối hận, đồng thời cho rằng vợ chồng mình thực hiện các giao dịch theo đề nghị của con trai, không nhằm hưởng lợi hoặc chiếm hữu tài sản và sẵn sàng giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Đại diện Viện kiểm sát còn viện dẫn lời khai của Thắng về thu nhập của gia đình. Theo đó, bị cáo Thắng có mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng; bị cáo Liễu làm bác sĩ với thu nhập khoảng 1.400 USD/tháng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 1 tỉ đồng/năm, chưa trừ chi phí sinh hoạt.

Sử dụng hơn 165 tỉ đồng để mua 6 bất động sản

Theo đại diện Viện kiểm sát, mặc dù có cơ sở biết nguồn tiền của Phó Đức Nam do phạm tội mà có, Phó Đức Thắng vẫn giúp sức, sử dụng tiền của Nam để thực hiện các giao dịch mua bán 5 bất động sản, với tổng số tiền hơn 165,2 tỉ đồng.

Trong đó, đáng chú ý là hai căn hộ C06.08 và C06.08A tại The Grand Hà Nội, thuộc tháp Crown (số 22–24 phố Hàng Bài và 25–27 phố Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo tài liệu điều tra, số tiền do Nam phạm tội mà có được sử dụng trong các giao dịch liên quan đến hai căn hộ này là hơn 146,8 tỉ đồng.

Đối với các bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát xác định Phó Đức Thắng tham gia giao dịch căn hộ T3-A07.04 tại Masteri Thảo Điền, trị giá 1,8 tỉ đồng. Ngoài ra, đối với căn hộ T2-B28.03 tại Masteri Thảo Điền, Nguyễn Thanh Tâm là người liên hệ, đặt cọc 200 triệu đồng. Sau đó, Thắng sử dụng hơn 4,6 tỉ đồng từ nguồn tiền của Nam để thanh toán cho người bán và ký nhận chuyển nhượng. Ngày 18/9/2023, Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ này.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Đối căn hộ A2-36.07 tại chung cư The Grand Manhattan, đường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Theo tài liệu điều tra, tháng 8/2020, Nam mua căn hộ này của Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Nova với giá tạm tính hơn 14,6 tỉ đồng và nhờ Phó Đức Thắng đứng tên hợp đồng mua bán. Số tiền Thắng đã nộp cho công ty để mua căn hộ là hơn 4,4 tỉ đồng.

Đối với căn nhà P2.11 thuộc dự án ID Junction tại Đồng Nai, Cơ quan điều tra xác định Nam đã nhờ Bùi Thị Nhàn đứng tên nhận chuyển nhượng vào tháng 10/2022. Đến năm 2023, Nam tiếp tục nhờ Phó Đức Thắng nhận chuyển nhượng lại căn nhà và sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên Thắng, do Nam quản lý, để thanh toán cho chủ đầu tư. Tổng số tiền Thắng đã thanh toán mua bất động sản này là hơn 7,7 tỉ đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh, những giao dịch trên được thực hiện trong bối cảnh Phó Đức Thắng đã có những nghi ngờ về nguồn gốc tài sản của con trai, đặc biệt sau khi biết Bùi Trung Đức bị bắt liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Bên cạnh đó, chính Phó Đức Thắng đã có lời khai thừa nhận việc giúp Nam đứng tên, thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản bằng nguồn tiền do vi phạm pháp luật mà có.

Từ lời khai và tài liệu điều tra, đại diện Viện kiểm sát khẳng định có căn cứ xác định hành vi rửa tiền liên quan đến các giao dịch bất động sản, không phụ thuộc riêng vào thời điểm Phó Đức Nam bị bắt giữ.

Do đó, Viện kiểm sát không chấp nhận quan điểm bào chữa cho rằng những giao dịch tài sản thực hiện trước khi Nam bị bắt thì không cấu thành tội “Rửa tiền”, đồng thời giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các hành vi đã được làm rõ trong vụ án.