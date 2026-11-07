Viện kiểm sát bác đề nghị giám định tâm thần với Mr Pips

Chiều 7/11, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu tiếp tục phần đối đáp của đại diện Viện kiểm sát Nhân dân (VKS).

Về đề nghị trưng cầu giám định tâm thần đối với Phó Đức Nam, đại diện VKS cho rằng không có căn cứ chấp nhận. Cơ quan công tố viện dẫn việc trong quá trình hỏi cung cũng như tại phiên tòa, Nam trình bày rõ ràng, logic về hành vi của bản thân và đồng phạm.

Kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, cùng thông tin từ cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam, không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Mr Pips trong thời gian bị tạm giam.

Một số người từng làm việc với bị cáo cũng đánh giá Nam có năng lực chuyên môn, tư duy tốt để điều hành hệ thống lớn. Đại diện VKS còn dẫn kết quả thăm khám của Bệnh viện Bạch Mai, cho biết chưa phát hiện bất thường ở các lĩnh vực nhận thức được kiểm tra.

Từ những căn cứ này, VKS không đồng tình với đề nghị của phía bào chữa về việc trưng cầu giám định tâm thần cho bị cáo.

Phó Đức Nam bị dẫn giải tới toà.

Cũng theo VKS trong quá trình điều tra, Mr Pips khai tổ chức kinh doanh độc quyền 36 sàn giao dịch tại Việt Nam.

Bị cáo giữ vai trò quản lý chung cao nhất, lựa chọn sàn, định hướng hoạt động và cùng Ngọ, các quản lý bàn bạc cách thức vận hành hệ thống. Bị cáo còn yêu cầu bộ phận marketing dịch tài liệu hướng dẫn sang tiếng Việt để nhân viên tiếp cận, lôi kéo khách hàng. Việc nhận tiền được thực hiện qua tài khoản các công ty và những đơn vị trung gian thanh toán.

Trước ý kiến cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm tại các đơn vị trung gian thanh toán, VKS cho biết những nội dung liên quan đã được tách để tiếp tục làm rõ trong giai đoạn hai.

Về đề nghị làm rõ vai trò của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, VKS phân biệt trách nhiệm của bị cáo theo từng giai đoạn tham gia đường dây.

Theo VKS, giai đoạn 2019-2023, Ngọ giúp sức tích cực trong một công đoạn của hệ thống do Mr Pips quản lý, chỉ đạo. Bị cáo được giao phụ trách bộ phận kinh doanh tại miền Bắc, miền Trung, xây dựng và phát triển 28 văn phòng, sau đó tiếp tục tham gia quản lý, mở rộng hoạt động tại miền Nam. Ở giai đoạn sau, Ngọ được chia lợi nhuận từ hoạt động của toàn hệ thống.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) tại toà.

Đại diện VKS nhấn mạnh đây là lợi nhuận chung, không chỉ từ bộ phận kinh doanh do bị cáo phụ trách. Cơ quan công tố cho rằng Mr Hunter cùng Nam bàn bạc, quyết định những vấn đề quan trọng, từ phát triển văn phòng đến đưa sàn mới về Việt Nam khai thác. Khi sang Campuchia, Ngọ còn tham gia phân công, trực tiếp chỉ đạo bộ phận chăm sóc khách hàng. Vì vậy, VKS xác định trong giai đoạn này, bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng Mr Pips.

Về cáo buộc rửa tiền, đại diện VKS dẫn các biên bản hỏi cung Ngọ có sự tham gia của luật sư, trong đó bị cáo trình bày nguồn tiền mua vàng và bất động sản là tiền thu được từ hoạt động cùng Mr Pips.

Theo nội dung được VKS viện dẫn, khi các văn phòng hoạt động hiệu quả và thu về lượng tiền lớn, Mr Hunter nảy sinh ý định mua vàng tích trữ thay cho tiền mặt. Thông qua một người do Nam giới thiệu, bị cáo nhiều lần mua tổng cộng 142kg vàng trong giai đoạn 2021-2023, với số tiền khoảng 188 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cho biết trong quá trình điều tra, Ngọ khai sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua số vàng này. Vì vậy, VKS cho rằng lời khai tại phiên tòa về việc được công ty trả lương bằng vàng không có căn cứ.

Đối với bất động sản, VKS dẫn lời khai của Mr Hunter về việc dùng tiền thu lợi trong quá trình làm việc với Nam để góp mua các căn hộ tại khu Goldmark City, Hà Nội, và mua đất tại Đà Nẵng.

Trong đó, bị cáo khai mua một thửa đất giá 2,2 tỷ đồng từ một người đang đầu tư vào hệ thống và bị thua lỗ.

Từ các tài liệu này, cơ quan công tố cho rằng Ngọ đã sử dụng tiền do phạm tội mà có để mua, chuyển hóa thành vàng và bất động sản, che giấu nguồn tiền chiếm đoạt. VKS khẳng định việc truy tố bị cáo về tội Rửa tiền là có căn cứ.