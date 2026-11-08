Viện Kiểm sát bác đề nghị giám định tâm thần đối với Mr Pips Phó Đức Nam

Ngày 8/11, phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips tiếp tục phần đối đáp. Để bảo vệ kiến nghị giám định tâm thần, luật sư cho biết bị cáo Nam đã có hồ sơ khám chữa bệnh tại Singapore từ năm 2013, khi còn du học.

Theo người bào chữa, sau khi Nam xuất hiện những biểu hiện bất thường, nhà trường đã yêu cầu gia đình sang Singapore đưa về Việt Nam điều trị. Từ năm 2014, Nam tiếp tục được khám chữa bệnh tại các cơ sở chuyên khoa tâm thần trong nước.

Các tài liệu này, cùng thông tin bác sĩ và cơ sở điều trị, đã được gia đình và luật sư cung cấp cho cơ quan điều tra. Người bào chữa viện dẫn hồ sơ bệnh án có xác nhận của Bệnh viện Việt Đức, cho rằng tài liệu ghi nhận Nam có dấu hiệu rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Ngoài ra, giấy chứng nhận của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 thể hiện Nam từng điều trị nội trú vào tháng 4/2014 với chẩn đoán giai đoạn hưng cảm.

Theo luật sư, tiền sử bệnh lý của Nam có từ nhiều năm trước khi vụ án bị phát hiện. "Việc gia đình thừa nhận con mắc bệnh tâm thần là điều khó khăn, nhất là khi Nam từng là người học giỏi", người bào chữa trình bày tại tòa.

Trước đó, tại phiên tòa, bà Lê Thị Liễu, mẹ Phó Đức Nam, cũng khai con trai đã có 13 năm điều trị bệnh tâm thần. Bà kể có giai đoạn Nam hưng phấn, làm việc đến khuya, quay video TikTok, nhưng cũng có lúc nằm lì một chỗ, không còn thiết tha với cuộc sống.

Nêu quan điểm đối đáp, người bào chữa cho biết ngay trong thời gian bị tạm giam, Nam vẫn thường xuyên được đưa đi khám chuyên khoa tâm thần. Theo luật sư, hằng tháng cơ quan điều tra phối hợp với trại tạm giam đưa Nam đến Bệnh viện Bạch Mai khám, điều trị và lấy thuốc. Các tài liệu khám bệnh được phía bào chữa viện dẫn ghi nhận tình trạng rối loạn cảm xúc.

Từ đây, luật sư đặt vấn đề "vì sao Nam phải thường xuyên khám chuyên khoa, sử dụng thuốc điều trị nếu không có những dấu hiệu bệnh lý cần theo dõi". Phía bào chữa cho rằng các tài liệu y tế cùng những biểu hiện trực tiếp như việc hai tay Nam "run bần bật, không cầm nổi chai nước", là những căn cứ cần được cơ quan chuyên môn đánh giá đầy đủ.

Trong phần đối đáp, viện kiểm sát dẫn công văn của Bệnh viện Bạch Mai, cho biết kết quả kiểm tra lâm sàng chưa ghi nhận bất thường ở sáu lĩnh vực nhận thức của Nam, gồm sự chú ý, chức năng điều hành, học tập và trí nhớ, ngôn ngữ, chức năng thị giác - vận động và nhận thức xã hội.

Đại diện viện kiểm sát cũng viện dẫn quá trình hỏi cung, lấy lời khai và xét hỏi công khai tại tòa. Theo cơ quan công tố, Nam đều trình bày rõ ràng, logic, nắm được hành vi của bản thân và những người liên quan.

Kết quả xác minh tại trại tạm giam cho thấy cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam không ghi nhận Nam có biểu hiện bất thường trong sinh hoạt, giao tiếp hằng ngày.

Một số người từng làm việc cùng bị cáo cũng đánh giá Nam có trình độ chuyên môn, tư duy logic và khả năng tổ chức, điều hành hệ thống nhân sự lớn. Từ các căn cứ này, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm "chưa có cơ sở chấp nhận đề nghị giám định pháp y tâm thần".

Trước đó, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt Nam tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.