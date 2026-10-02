Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhất là những định hướng về nghiên cứu khoa học cơ bản, tư vấn chiến lược, dự báo và đóng góp khoa học cho phát triển đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến thực chất trong tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị, tổ chức nghiên cứu, phát triển đội ngũ, chuyển đổi số, sản phẩm khoa học và quan hệ hợp tác.

Mục tiêu là từng bước xây dựng Viện trở thành đầu mối nghiên cứu, tư vấn chính sách và kết nối tri thức có uy tín về Nam Bộ, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và thực tiễn quan trọng của vùng và cả nước.

Đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: CTV)

Theo Kế hoạch, trong 300 ngày, Viện tập trung triển khai đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới nghiên cứu và tư vấn chính sách; đổi mới quản trị; thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm khoa học mới; mở rộng mạng lưới đối tác và xây dựng hệ sinh thái kết nối tri thức.

Một số nhiệm vụ, sản phẩm nổi bật của Chương trình là thành lập Hội đồng tư vấn phát triển vùng Nam Bộ; xây dựng Danh mục 100 vấn đề chính sách Nam Bộ; hình thành ba nhóm nghiên cứu liên ngành; xây dựng Kho tri thức Nam Bộ và cơ sở dữ liệu chuyên gia; mở rộng quan hệ hợp tác thực chất với tám tỉnh, thành phố trong không gian Nam Bộ.

Chương trình được triển khai theo ba giai đoạn 100 ngày. Giai đoạn thứ nhất tập trung tạo nền tảng đổi mới; giai đoạn thứ hai kết nối và tạo sản phẩm; giai đoạn thứ ba tạo giá trị, đánh giá và lan tỏa.

Kết thúc Chương trình, Viện phấn đấu tạo chuyển biến rõ nét về tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, năng lực phối hợp, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, viên chức; mỗi đơn vị có ít nhất một sáng kiến, sản phẩm hoặc mô hình đổi mới có khả năng duy trì và nhân rộng.

Các đơn vị, nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ ký cam kết triển khai. (Ảnh: CTV)

Tại sự kiện, lãnh đạo các đơn vị, các nhà khoa học và lực lượng nòng cốt của Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ ký cam kết triển khai, thể hiện quyết tâm đưa Chương trình 300 ngày trở thành hành động cụ thể, đồng bộ trong toàn Viện.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là “Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”, hướng tới mục tiêu nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn, tri thức gắn với chính sách và đóng góp khoa học gắn với sự phát triển của Nam Bộ và cả nước.